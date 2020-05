James Morrison: Zwischen Geburt, Sucht & Tod

Der Albumtitel "The Awakening" bezieht sich aber nicht nur auf den Tod des Vaters, sondern auch darauf, dass Morrison 2008 selbst Vater geworden ist: "In dem Song ,The Awakening' geht es darum, dass ich vor Elsies Geburt all diese Ängste hatte, Vater zu werden - sicher auch wegen meiner eigenen Familiengeschichte. Dass ich vergangenes Jahr aber aufgewacht bin und gemerkt habe, wie wundervoll das ist." Überhaupt, sagt er, sei er in der Zeit nach seinem zweiten Album "nahe am überschnappen" gewesen. "Ich war immer im Zwiespalt, daheim bei meiner Tochter, aber gleichzeitig auch Musiker sein zu wollen. Ich spielte die größten Konzerte meiner Karriere und war aber künstlerisch unglücklich, weil ich für das zweite Album zu wenig Zeit hatte."

Fürs dritte nahm er sich jetzt genug Zeit. Und er holte sich den Ex-Suede-Gitarristen Bernard Butler als Produzenten: " Bernard liebt genau wie ich Soul-Klassiker wie Sam Cooke und Stevie Wonder. Und er ist großartig darin, Platten so klingen zu lassen, als hätten alle Musiker zusammen in einem Raum gespielt. Durch ihn ist 'The Awakening' jetzt das, was ich mir schon für das zweite Album erträumt hatte."