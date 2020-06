James Morrison in Wien: Soul-Pop mit Herz

Seit James Morrison 2006 mit "You Give Me Something" durchstartete, hat er das Image, nur süße Liebesballaden ausschließlich für junge Mädchen zu schreiben. Sonntagabend bewies der Brite mit seinem ausverkauften Konzert im Wiener Gasometer, dass beides nicht stimmt.

Zwar klang das Gekreische, das der 28-Jährige schon zu Beginn entfachte, schwer nach Teenie-Euphorie. In gesunder Distanz zum Bühnenrand freuten sich aber auch angegraute Herren aus der Generation von Morrisons Idol Stevie Wonder über den energetischen Start mit "Beautiful Life". Auch in den Texten geht es nicht nur um Liebe, sondern vielfach um die Kindheit mit der abweisenden Mutter und dem alkoholkranken Vater.