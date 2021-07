"In Time": Timberlake bleibt ewig 25

Sie wissen: Keine Fragen zur Musik und keine zum Privatleben!" Ja, es wurde schon per eMail und am Telefon klargestellt, worüber Justin Timberlake nicht reden will. Und jetzt beim Check-in zum Presse-Event zu seinem jüngsten Film "In Time - Deine Zeit läuft ab" im Savoy Hotel in London wieder. Mit dem Zusatz "Sonst wird das Interview abgebrochen". Und dem hilfreichen Hinweis "Dieser Film bietet genug Stoff ."



Ein Sci-Fi-Thriller ist dieser Film - gedreht und geschrieben von Andrew Niccol, dem Drehbuchautor der " Truman Show". Er setzt die Story um ein rebellisches Liebespaar in eine futuristische Welt, in der Lebenszeit die Währung ist, man ab 25 nicht mehr altert und zwei Gesellschaftsklassen keine Berührungspunkte haben: Die Armen schinden, um sich heute den morgigen Tag zu verdienen. Die Reichen langweilen sich im Überfluss von hundert und mehr Jahren persönlicher Zukunft.



Timberlake spielt Will Salas, der ein Jahrzehnt geschenkt bekommt, aber verdächtigt wird, es gestohlen zu haben. Auf der Flucht entführt er Sylvia Weis ( Amanda Seyfried), die Tochter eines reichen Business-Mannes.



"Was mich an ,In Time' am meisten interessiert hat, sind die sozialkritischen Aspekte", sagt Timberlake. Mit versteinerter Miene ist er reingekommen. Vielleicht hat davor bei den TV-Interviews doch einer nach seinen Verflossenen Britney Spears oder Cameron Diaz gefragt? Aber es braucht nicht lange, bis die Sympathie fürs Thema den Grant verdrängt.