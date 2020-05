Hurts: Songschreiben für Nicht-Dummies

"Wir kauften uns das Buch ,Songwriting for Dummies'", sagt Anderson. "Wir wollten erforschen, was einen Pop-Song ausmacht. Denn Pop-Songs gibt es in jedem Genre - im Metal wie im R 'n' B, im Soul und in der Alternative-Szene. Und bei jedem großartigen Pop-Song ist es etwas anderes, das ihn großartig macht."



Was genau das ist, wissen Hurts nach wie vor nicht. Obwohl sie von ihrem Debüt-Album "Happiness" und dem Welthit "Wonderful Life" zusammengenommen zwei Millionen Einheiten verkauft haben.



"Nichts von dem, was in dem Buch stand, haben wir dabei beherzigt", lacht Hutchcraft. "Wir sind da am Anfang viel zu analytisch rangegangen. Die einzige Regel ist, dass du dich von jeder Vorstellung, was ein Pop-Song ist, befreist und schreibst, was sich gut anfühlt." Als Hutchcraft und Anderson das taten - vier Jahre und zwei in den Sand gesetzte Bands nach dem Prügelei-Tratsch - kam der Erfolg. "Wir waren seit ewig arbeitslos gewesen, hatten nie Geld. Wir wollten aufgeben, weil wir emotional am Ende waren. Und dann schrieben wir ,Wonderful Life'."



Seitdem der Song ein Hit wurde, war das Duo auf Tour. Weshalb am 28. Oktober eine Deluxe Edition von "Happiness" erscheint - mit Bonus-Tracks und einer DVD mit der Berlin-Show. "Wir wollten damit dokumentieren, wie sich unser Sound mit den vielen Konzerten verändert hat. Denn wir sind ganz andere Menschen, als zu dem Zeitpunkt, als wir ,Happiness' geschrieben haben, weil wir unseren Traum leben."

Wie wird sich das auf das zweite Album auswirken? "Schwer zu sagen", meint Hutchcraft. "Wir haben gerade erst angefangen, neue Songs dafür zu schreiben. Noch fühlt sich das nicht viel anders an als damals."



INFO: Montag, 24. Oktober in Wien/Gasometer,

27. Oktober Innsbruck/Congress.