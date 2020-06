Guetta in Wien: Der unbeschwerte Go-go-Boy

Guetta ist ein Phänomen: Er beherrscht die Hitparaden mit Songs wie "When Love Takes Over" oder "I Gotta Feeling", die Größen des Breitenpop stehen Schlange, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Wohlig simpel ist das Hit-Schema, das den freundlichen Franzosen zum Chartstürmer gemacht hat: Gebt mir fünf Noten und einen Gemeinplatz über die Liebe, und ich mache euch einen Song; wie in der volkstümlichen, so auch in der DJ-tümlichen Musik. Da mögen die weniger erfolgreichen Kollegen an den Turntables noch so toben ("Ausverkauf!"): Alchemist Guetta verwandelt das unerschöpflichste Element des menschlichen Zusammenlebens, die Banalität, in Freude (und in ein Jahreseinkommen von 13,5 Millionen Dollar). Das muss man mal schaffen, und ja, das ist eben (auch) Pop.