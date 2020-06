Feucht, feuchter, Nova Rock

Das Nova Rock im burgenländischen Nickelsdorf ist Samstagmittag unter wolkenverhangenem Himmel fortgesetzt worden. Den Besuchern des größten Rockfestivals Österreich sah man vor allem eines an: Müdigkeit und Erschöpfung. Die Begeisterung für das Open Air überwog dennoch. Regen setzte immer wieder ein, auch bei den Shows der Headliner, Die Toten Hosen und Limp Bizkit, könnte das Publikum laut Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Abend nass werden.



Am Nachmittag traten Bands wie Hatebreed, Eisbrecher und Puddle Of Mudd auf. Letztere lockten für ihre frühe Spielzeit um 14.25 Uhr eine mehr als ansehnliche Fan-Schar vor die blaue Bühne. Kurz zuvor hatte es zu regnen begonnen, was dem Publikum aber egal war. Die Leute hielten aus und bekamen als Geschenk dafür ordentlich gespielte Songs wie "Take It All Away" und selbstverständlich "She Hates Me". Auch bei Eisbrecher, die bayrische und jugendfreundlichere Antwort auf Rammstein, weinte der Himmel. Frontmann und Sänger Alexx, vielen auch als "Der Checker" bekannt, war überzeugt: "Ein Blick nach oben: Es wird halten."



Kurz zuvor war zumindest ein Teil der Nova Rocker noch mit der Körperhygiene beschäftigt. Meterlange Warteschlangen gab es sowohl vor den Duschen als auch vor den sogenannten "Comfort"-Toiletten - Wasserklosetts, die gegen eine Gebühr von zwei Euro benutzt werden können. Einigen Festivalbesuchern ging am Samstag bereits das Geld aus. Lange Wartezeiten vor dem einzigen Bankomat auf den Pannonia Fields waren die Folge. Generell zeigte sich das Publikum wie eh und je an einem zweiten Festivaltag in Nickelsdorf.



Manch einer kämpfte mit den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums. Andere wiederum taten sich schwer, ihren "Spiagl" aufrecht zu erhalten. "Hilfe, ich glaub, ich werd` schon wieder nüchtern", stellte ein junger Mann am frühen Nachmittag auf dem Campingplatz entsetzt fest.