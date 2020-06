Feist in Wien: Massenchor und Spieldose

Dazu spielt jeder der drei Männer in der Band mehrere Instrumente – einer neben Trompete und Mundharmonika bei "Get It Wrong Get It Right" sogar eine Lochplatten-Spieldose, und natürlich alle jede Art von Trommeln.

Denn stampfende, wuchtige Rhythmen mit metallisch-verzerrten oder bluesigen Gitarren sind die Basis der Songs ihres jüngsten Albums "Metals", auf die sich Feist im Gasometer konzentriert. Darüber legt sie ihre geschmeidige Stimme, die sich von Gefühl zu Gefühl biegt, verträumt, wütend, melancholisch, zärtlich, aber auch fröhlich klingt. Letzteres naturgemäß bei Songs von den ersten, unbeschwerteren Alben, vor allem bei "My Moon My Man" oder "Past In Present" vom 2,5 Millionen Mal verkauften "The Reminder".

All das macht Feist so spannend, dass man bei den leisen Stellen eine Stecknadel fallen hören könnte. Sie entfacht keine überbordende Euphorie, aber ein stilles Gebanntsein, eine hingebungsvolle Konzentration, mit der die Wiener gegen Ende so gar einen vierstimmigen Massenchor mit einem gar nicht so simplen Akkord passabel hinkriegen.

KURIER-Wertung: **** von *****