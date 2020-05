Fabel über Jäger, Musen & den Ehe-Alltag

Als Amos ein Exposé der Fabel, die "aufzeigt, wie sowohl Jäger als auch Gejagter in uns stecken", ins Internet stellte, entstanden dort sofort Diskussionen, ob ihre Ehe mit Produzent Mark Hawley am Ende ist.



"Wir sind noch zusammen", erklärte sie dazu dem Out Magazine . "Und wir wussten sofort, dass diese Fragen aufkommen werden. Denn die Texte sind oft brutal. Aber so ist das auch in Beziehungen. Wenn man lange zusammen ist, geht man leicht mit allen Menschen respektvoller um, als mit der Person, die man liebt. Was sagt man zu seinem Partner, wenn man neben ihm im Auto sitzt? Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie man seine Liebsten behandelt."



Wie sehr das auf ihre Ehe zutrifft, sagt sie nicht. Nur, dass ihre Tochter Natashya nie gemerkt hat, dass es Eheprobleme gab: "Sie sieht Mum und Dad in der Küche knutschen und sagt: ,Geht doch aufs Zimmer!' "



Während die zehnjährige Natashya auf dem Album die Fuchs-Gans-Fee Anabelle singt, wird sie bei der "Night Of Hunters"-Tour nicht dabei sein. "Tash wurde in der Sylvia Young Stage School in London aufgenommen, auf die auch Amy Winehouse ging", erklärt die Mama. "Sie hat dort im September angefangen. Deshalb singe ich ihren Part selbst ."