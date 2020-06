Ein Universum für eine Ente: Donald Duck wird 80

Egal, ob als Schneebesenvertreter, Seetangfischer oder schlicht(er) Neffe von Dagobert: Seit 80 Jahren schon stolpert der mieselsüchtige Donald unter dem Motto "Die Ente als Pechvogel" durch Entenhausen.

Am 9. Juni 1934 in dem Film "Die kluge kleine Henne" aus dem Ei geschlüpft, konnte der schnappschnatternde Donald Fauntleroy Duck, so sein kompletter Name, in seiner Heimat USA jedoch nie mit dem Ruhm des immernetten Micky Maus mithalten.