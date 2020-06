Donaufestival: Glückssuche in den Randzonen des Pop

Mancher hat sich schon die Frage gestellt: Ist es im Paradies manchmal eintönig, vielleicht sogar etwas langweilig? Wie lebt es sich dort, so ganz ohne die Bitterstoffe des Lebens? Und worüber schreibt man dann Lieder?

Der Auftakttag zum Donaufestival war zumindest in Bezug auf die letztere, musikalische Frage nicht gerade vielversprechend. Um die "Vertreibung ins Paradies" geht es in Krems heuer. Gefunden wurde dort zu Beginn jedoch vor allem eine hohe Dosis an musikalischem Stillstand. Dabei sah alles nach einer vielversprechenden Reise in die leisen und lauten Zwischenbereiche der Popkultur aus. Trotz fehlplatzierter Hochsommertemperaturen und lauter Musik ist das Donau- keines jener Sommerfestivals, die letztlich zur Erleichterung von der Mühsal des Denkens durch Bierkonsum dienen. Nach Krems kommen vielmehr von allerlei Gedanken beschwerte Köpfe, um in der gemeinsamen kulturellen Nische zusammen noch etwas Tiefgang zu tanken.

Wer wäre besser dafür geeignet als das wundervoll ungewöhnliche Schwesternpaar CocoRosie, bekannt für seine verschrobenen, eigenbrötlerisch-zerbrechlichen Konzerte. Zum Auftaktwochenende durften die beiden gleich vier neue Produktionen zeigen. Und darüber hinaus befreundete Musiker in ungewöhnlichen Paarungen auf die Bühne holen.