Die Retourkutsche kommt mit der Retusche

Die Macht des Bildes hatte schon immer viele Neider, die sich ihrer bemächtigen wollten. Bereits im 19. Jahrhundert war es möglich, Bilder mittels verschiedenster Techniken zu manipulieren. Anfang des 20. Jahrhunderts schlugen sich die Wirren der russischen Revolution auch in einer regen Fälschertätigkeit nieder. So ließ Stalin etwa den in Ungnade gefallenen ungarischen Revolutionär Tibor Szamuley aus einem Bild herausretuschieren, auf dem er hinter Lenin stand. Ein berühmteres Opfer stalinistischer Zensur war Leo Trotzki. Nicht nur die Geschichte wird von Siegern geschrieben, sie machen sich auch ihre Bilder dazu.

Mit modernen Bildbearbeitungsprogrammen sind die Möglichkeiten der Manipulation geradezu grenzenlos. Kommerziell und künstlerisch genützt, haben wir uns längst daran gewöhnt. Dass dieselben Verfahren, die Models von Cellulite befreien, auch zu politischen Zwecken eingesetzt wurden (und offenbar werden) überrascht jedoch immer wieder. Von einer Vertrauenskrise des Bildes kann keine Rede sein. Wir glauben es erst, wenn wir es sehen. Aber wenn wir es sehen, dann müssen wir es auch glauben.