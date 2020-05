CYHSY: Comeback der Indie-Helden

Dass David-Bowie-Pianist Mike Garson auf diesem letzten Song der neuen CD "Hysterical" mitspielt, kann er aber zumindest klar sagen. Und dass er nur offen für Gastmusiker wurde, weil Clap Your Hands Say Yeah 2008 eine Pause eingelegt haben. Die Band, die mit TV On The Radio und den Yeah Yeah Yeahs zu den bekanntesten Vertretern der Brooklyn-Scene zählt, fühlte sich ausgebrannt. Ounsworth verweigerte Interviews, weil es dabei immer nur darum ging, wie die College-Freunde 2004 nur auf Grund eines User-Hypes im Netz 100.000 CDs ihres Debüts verkauft hatten.



Lieber wollte er Platten machen, die "nicht von Journalisten zerpflückt werden". In New Orleans nahm er "Mo Beauty" auf, was als Solo-CD lief, aber eine Kollaboration mit örtlichen Musikern war. Flashy Python hieß sein Freundes-Kollektiv, das die CD "Skin And Bones" herausbrachte.



"Mit Clap Your Hands so im Rampenlicht zu stehen, war mir anfangs unangenehm. Aber durch die Zusammenarbeit mit anderen Musikern bin ich jetzt viel offener geworden." Interviews stören ihn nicht mehr, er lässt sich sogar "sehr leicht breitschlagen", auf Inhalte einzugehen.



Okay, neuer Versuch: Warum ist "Hysterical" ("saukomisch") der Titelgeber für das Album? "Im Song geht es darum, dass man sich wegen Nichts fertig macht. Das ist ja ein verbreitetes Problem. Also ich habe das in den letzten . . . n a ja, mein ganzes Leben . . . das Problem, dass man eine gewisse Grundangst hat. Wie im Song ,Idiot' . . . den wollte ich über einen Freund schreiben, hab aber schnell gemerkt, dass ich dabei selbst aus dem Spiegel starre. Jedenfalls geht es in allen Songs darum, dass man immer wieder die selben Fehler macht, dass das aber so sein muss, weil . . ."



Entschuldigung! Was an all dem ist saukomisch? "Eigentlich nichts, oder? Oh je, schon wieder so ein Strudel."