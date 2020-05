Coldplay setzen Sophie Scholl ein Denkmal

Eine neue Biografie von Sophie Scholl, der Widerstandskämpferin im Dritten Reich, hat Coldplay-Sänger und Songwriter Chris Martin zu einigen der Songs von "Mylo Xyloto" inspiriert. In den Texten geht es daher "um Leute, die für sich einstehen, obwohl sie unterdrückt sind".



Musikalisch hat das Quartett das ohne große Überraschungen umgesetzt. Wie schon beim Vorgänger "Viva La Vida Or Death And All His Friends" war Elektronik-Papst Brian Eno im Produktionsteam. Trotzdem ist "Mylo Xyloto", das am 21. Oktober erscheint, weniger intellektuell aufgeblasen und pompös.



Die Songs sind wieder simpler arrangiert, die Melodien rücken in den Vordergrund und verdrängen die komplex versponnenen Strukturen von damals. Es gibt sogar ein paar nackte Gitarre-Passagen, etwa bei "Us Against The World" (über Scholls "Weiße Rose"-Bewegung) oder "U.F.O".