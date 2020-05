CD der Woche: Oldies mit einem Augenzwinkern

Ulrich Tukur meldet sich am Telefon im Hamburger Hotel Maritim, witzelt im KURIER-Gespräch auf Wienerisch: "Hallo, Hotel Sacher ... Portier!" Wir sind sofort auf derselben Wellenlänge. Und obendrein derselbe Jahrgang. 1957. "Sie haben am 20. April Geburtstag? Ich bin am selben Tag wie Mussolini geboren", sagt der Film-Star, der gerade als Hitlers General Erwin Rommel vor der Kamera steht.



Auf seiner CD "Musik für schwache Stunden" (Trocadero) zelebriert Tukur Oldies but Goldies, neue und alte Lieder. Nach schrägen Platten und den Alben "Wunderbar, dabei zu sein" (2001), "Morphium" (2003) und "Mezzanotte - Lieder der Nacht" (2010) sollte es "wieder etwas Leichteres sein".



Was ist Tukur - singender Schauspieler oder schauspielender Sänger? "Ein leidenschaftlicher Musikant. Mit der Musik fing alles an. Erst über sie kam ich zum Theater. Musik macht mir mehr Spaß als die Schauspielerei. Aber ich beherrsche die Bühnenkunst besser als die Musik, in der ich ein gehobener Dilettant bin."