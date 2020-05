Caro Emerald kommt nach Wien

Einer der Filme war der Bond-Streifen "Casino Royal", der mit der Casino-Szene für "A Night Like This" Pate stand. Ein anderer Alfred Hitchcocks "Über den Dächern von Nizza". "Da gibt es die berühmte Szene, in der Grace Kelly mit diesem schönen Auto an der Uferstraße entlangfährt. Das hat uns zu ,Riviera Life' über eine junge Frau, die die Sonne Monacos und Luxus genießen will, inspiriert."



Zu dem Retro-Sound von "Deleted Scenes From The Cutting Room Floor" kam Emerald durch Zufall. Sie hatte Jazzgesang studiert, danach unter anderen als Demo-Sängerin gearbeitet. Produzenten engagierten sie, um die Beispiel-Stimme für den Song "Back It Up" einzusingen. "Ursprünglich war der für eine japanische Boyband gedacht", erzählt sie. "Aber dann gefiel uns meine Version so gut, dass wir mehr daraus machen wollten. Für mich war das perfektes Timing. Denn ich wollte schon immer ein Solo-Album aufnehmen, hatte aber meinen eigenen Stil noch nicht gefunden. Diese Mischung aus modernen Beats und den jazzigen 40er-Jahre-Sounds war ideal für mich."