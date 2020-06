Bryan Adams: Schmusen in der Bubengarderobe

Wir Kids von einst, die wir nach Feierabend bis zum Hauptabendprogramm natürlich immer noch rocken wollen, sind längst erwachsen geworden, mussten nach den kurzen besten Tagen des jeweiligen Lebens Staub und Stolz fressen – und bekommen nun für zweieinhalb Stunden emotionalen Ausgang. 55, und immer noch 18 im Herzen. Da war doch einst Hoffnung?

Derartige Psychohygiene kann nicht schlecht sein. Vor allem nicht, wenn man als Soundtrack zum Rückblick ein dementsprechendes Angebot an Gut-Fühl-Hits dargeboten bekommt, mit der unverwechselbar rauchigen Stimme.

Adams, kanadischer Diplomatensohn, der als Bub auch einige Zeit in Wien lebte, erzählt von Liebe, von Sehnsucht, vom Jungsein – und es tut alles nicht weh, nein, es macht Spaß, was will man da mehr. "Heaven", "Summer of ’69", "Everything I Do", "Please Forgive Me", "Run To You", "All For Love" – gute Bekannte, die man immer einzuladen vergisst, aber sehr gerne zufällig trifft. Sie alle waren da, gaben eine dankbare Vorlage zum Klatschen, Tanzen und Schmusen ab.

Rundherum wurde das Standardrepertoire der Publikumsbeglückung geboten: Langzeit-Gitarrist Keith Scott darf sich zum Saitenkasperl machen (mit den Zähnen!), bei ausgewählten Hits darf man Adams per Mini-Mikrofonkamera bis in die Mandeln schauen, mal wird auf Bratpfannen Musik gemacht, mal das Publikum zum Mitsingen animiert.

Adams schäkert und schaut dabei fit und gut gelaunt aus. So will man alt werden, beziehungsweise so wäre man gern alt geworden, in den 20 Jahren, die seit "Waking Up the Neighbours" vergangen sind (dieses Jubiläum wird auf der Tour gefeiert, auf deren Plan am Freitagabend auch die Salzburgarena stand).

Aber eines darf man getrost auf der Habenseite verbuchen: Für Pop ist man nie zu alt.

KURIER-Wertung: **** von *****