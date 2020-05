Bruno Mars: Lionel Richie für Kinder

Mars ist Lionel Richie für Kinder. Nur viel schöner. Und jünger. Zwischendurch, bei Schmacht-fetzen wie "Our First Time" und "Marry You" klingt er auch wie Michael Jackson.



Klar muss Mars im Songwriting noch wachsen. Bis auf "Grenade" und "Just The Way You Are" sind seine Melodien auf Dauer dann doch beliebig. Da reicht den Kids eine Hüftbewegung von Mars, ein Seufzer, ein Augenaufschlag, der begleitenden Elterngeneration wird's fad. Und obendrein ist der Sound in der Stadthalle - auch wenn die jungen Kehlen mal Erschöpfungs-Pause halten - überdreht und kreischend.



Aber Potenzial hat Mars. Und es ist schön, zu sehen, dass sich die ganz Jungen auch begeistern können, wenn es einmal nur um die Musik geht. Okay, ein putziges Gesicht ist auch noch im Spiel. Aber wenigstens kein Theaterstück, bei dem Songs ein vom Computer abgespultes Beiwerk sind.



KURIER-Wertung: **** von *****