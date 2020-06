Britney Spears wird "X Factor"-Jurorin

Pop-Sängerin Britney Spears (30) und Disney-Star Demi Lovato (19) werden über das Musiktalent von US-Nachwuchskandidaten entscheiden. Wie der Sender Fox am Montag mitteilte, werden die beiden neben Simon Cowell und dem Musikproduzenten L.A. Reid bei der Casting-Show "The X Factor" als Juroren Platz nehmen. Sie treten die Nachfolge von Paula Abdul und Nicole Scherzinger an.

Spears woll der Sendung aus dem Quotentief helfen. 12 Millionen Euro soll der Sender angeblich dafür zahlen, dass Britney auf dem Juroren-Sessel Platz nimmt. Sie und Demi Lovato würden damit Nicole Scherzinger und Paula Abdul beerben, die von " X-Factor"-Chef Simon Cowell gefeuert worden waren.

"Ich bin ein großer Fan der Show und nun werde ich an der Action teilhaben", sagte Spears dem US-Promiblatt US Weekly. Lovato sagte vor Reportern, dass sie sich darauf freue, ihre Generation bei der Talentsuche zu vertreten. Produzent Cowell teilte dem Blatt mit, er sei "absolut erfreut". Spears sei immer noch einer der "größten Stars der Welt". Lovato sei "jung, selbstsicher und begeistert" und könne damit ein jüngeres Publikum ansprechen, sagte der britische TV-Star.

Der Sender Fox bestätigte die neuen Jurymitglieder noch nicht, es heißt aber, dass beide die Verträge bereits unterzeichnet haben.