Boxer Mike Tyson kommt an den Broadway

Der frühere Box-Champion Mike Tyson (45) kommt an den Broadway. Wie das Branchenblatt Hollywood Reporter berichtete, sind unter der Regie von US-Regisseur Spike Lee (55) sechs Aufführungen der Ein-Mann-Show " Mike Tyson: Undisputed Truth" am New Yorker Longacre Theater geplant. "Es ist eine Ehre für mich, gemeinsam unser Broadway-Debüt zu geben", sagte Lee (" Malcolm X") in einer Pressekonferenz.