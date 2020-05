Bohlen & Co.: Der Castingboom geht weiter

Vor etwa zehn Jahren tauchten die ersten Castingshows im deutschsprachigen Fernsehen auf. "Popstars" (2000), " Deutschland sucht den Superstar" (2002), "Starmania" (2002). Was man anfangs für eine Modeerscheinung hielt, ist längst fixer Bestandteil des Fernsehprogrammes.



Auch diesen Herbst zeigen viele Sender wieder Castingshows. Der deutsche Privatsender VOX eröffnet den Reigen am Dienstag (20.15 Uhr) mit dem Start der zweiten Staffel von " X Factor".

Mit dabei auch der Wiener Beatboxer Michael Krappel (26) - in Österreich unter dem Künstlernamen fii ein Begriff. Nachdem er in der österreichischen Künstler- und Veranstalterszene bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, sei der Schritt in die Öffentlichkeit nun der nächste logische Schritt gewesen, erklärt Krappel. "Ich habe beschlossen: Ich gehe jetzt überall hin. Das , X Factor'-Casting in München ist dann extrem gut gelaufen."