Björk: "Betrachte es als Karfiol!"

Betrachte es als Karfiol!" So erklärte Björk einem Journalisten des britischen Mojo Magazins ihr Projekt "Biophilia", was der als "nicht wirklich hilfreich" einstufte. Es ist aber auch schwer, das achte Album der bekanntesten Musikerin Islands zu beschreiben. "Biophilia" muss man erleben. Denn es ist die erste App-Suite der Welt: Zehn iPad-Apps begleitet von zehn Songs. Die Apps funktionieren dabei als Kreativ-Spiele. So kann man mit der "Dark Matter"-App mit musikalischen Skalen experimentieren, mit der zu "Crystalline" auf die Suche nach dem Refrain gehen und dabei den Song neu gestalten.



"Biophilia" ist seit Freitag aber auch als normale Sound-CD im Handel. Als Album mit wunderschönen Songs, in denen Björk so simpel und natürlich klingt, wie schon lange nicht mehr - obwohl ihre Entstehungsgeschichte verkopft und technisiert war. Einerseits hat Björk dafür neue Natur-Instrumente erfunden.