Beyonce und das Hulk-Gesicht

Man hat es nicht leicht als Superstar. Da steht man beim wichtigsten Sportereignis der USA - manche sagen auch der Welt - in der Halbzeitpause auf der Bühne, zeigt eine sexy Show und dann drückt ein Fotograf im falschen Moment ab. Logisch, dass man diese Fotos dann aus den Weiten des Internets löschen lassen will.

So geschehen bei Beyonce und ihrer Super Bowl-Show, von der tatsächlich das ein oder andere unvorteilhafte Foto geknipst wurde. Eigentlich nicht so schlimm, hätte nicht ihre Managerin darum gebeten, die Bilder zu löschen. Das animierte die gefinkelten Meme-Bastler dazu, Beyonces Bild zu verändern, manipulieren und es somit noch weiter in die Welt zu tragen.