"Ashton sucks": Fans geben Sheen recht

Diese Aussagen sind keine Einzelfälle. Fans twittern in letzter Zeit verhäuft Meldungen wie: "`Two and a Half Men`" hat seinen Charme verloren". "Es ist schon lange her, dass ich bei `Two and a Half Men` laut auflachen musste". "`Two and a Half Men` ist eine Beleidigung für meinen Comedy-IQ."

Die Quoten sind noch immer gut, sensationell wie am Anfang des Kutcher-Starts sind sie aber nicht mehr. Am Beginn der neunten Staffel, als Charlie Harper beerdigt wurde, schalteten 28 Millionen ein, die letzte Folge konnte nur noch mit 11 Millionen aufwarten. "Big Bang Theory" schlägt "Two and a Half Men" nun regelmäßig mit über 15 Millionen Sehern.

Vor allem der neuen Liebe von Walden Schmidt (Kutcher) - Engländerin Zoey ( Sophie Winkelman) - können nur Wenige etwas abgewinnen - sehr unmotiviert und relativ witzlos ist ihre Affäre inszeniert. Ashton selbst hat seine Rolle als Milliadär Walden Schmidt zunächst dümmlich aber sexy angelegt. Seit er für Zoey seine langen Haare lassen musste und auch der Bart ab ist, macht Ashton aber eigenartiger Weise vielmehr auf cooler Typ als in den ersten Folgen. Ganz so wie Charlie Sheen als Charlie Harper, den er doch nie imitieren wollte.