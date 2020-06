Annette Meisl ist die Göttin der Jagd

Ein Mann ist zu wenig – sie will fünf. Das beschließt Annette Meisl, als ihre Ehe nach fünfzehn vermeintlich glücklichen Jahren scheitert. Ihr Mann hat sie wie selbstverständlich betrogen. Meisl startete daraufhin ihr persönliches 5-Lover-Projekt, in dem sie die Spielregeln der Liebe selbst bestimmt. In ihrem pikant-schlüpfrigen Erstroman verwirft die Künstler-Managerin und Gründerin eines Zigarrensalons aus Köln die gängigen Vorstellungen einer Zweierbeziehung. Im KURIER-Interview zeigt sie die Lücken der Emanzipation auf und gibt Tipps, wie Frauen verhindern, aus jedem Frosch gleich einen Prinzen zu machen.

KURIER: Frau Meisl, Sie stellen in Ihrem Buch die gängigen Vorstellungen von Emanzipation und Monogamie auf den Kopf. Was verstehen Sie unter Emanzipation?

Annette Meisl: Die Emanzipation, die mit der sexuellen Revolution erreicht wurde, ist sehr wichtig, aber da ist ein Vakuum entstanden, in dem alte Muster überlebt haben. Viele Menschen leben diese Monogamie-Farce – was tun sich diese Leute an? Sie lieben sich nicht mehr, haben keinen Sex mehr und leben einen komischen Kompromiss, um gesellschaftlichen Normen zu entsprechen.

Ich habe mich selbst immer wieder gefragt, warum gerade ich alles durch die rosarote Brille gesehen habe, ohne zu bemerken, dass mein Mann mich betrügt. Ich bin als selbstständige Geschäftsfrau doch der Prototyp einer emanzipierten Frau. Es ist interessant, dass wir in einer Welt mit erfolgreichen Frauen leben, die zu Hause trotzdem noch alte Bilder erfüllen und sich überlegen, wie sie es ihren Männern recht machen können.

Was sollte also das Ziel der modernen Frau sein?

Wir Frauen sollten uns auf unsere eigenen Bedürfnisse besinnen. Was mache ich, weil ich es will? Esse ich Spaghetti Bolognese, weil ich das will oder weil man Mann sie gerne isst? Die meisten Frauen können perfekt für alle möglichen Leute in ihrem Umfeld sorgen, aber sie selbst kommen in dem Drehbuch nicht vor. Das Ich zu betonen gilt bei Frauen als egoistisch – bei Männern als charakterstark. Es geht darum, sich das Recht zu nehmen, ohne einem schlechten Gewissen egoistisch zu sein.