Amanda Palmer hatte (zuviel) Spaß in Wien

Zwischendurch plaudert Palmer ausgiebig mit dem Publikum. Das ist lustig, sympathisch, nimmt aber wuchtigen Songs wie "Astronaut" die nachhaltige Wirkung. Nach wie vor stürzt sich Palmer mit jeder Faser ihres Seins in die Songs, hackt hysterisch in die Tasten, wenn ihr "Kabarett Punk" wütend wird, streichelt sie bei den melancholischen Stellen . Doch sind die Töne verhallt, versetzt sie das Publikum locker scherzend sofort in eine ganz andere Stimmung.



Sympathisch ist auch die kompromisslose Setlist, die sich nur nach der Lust der Künstlerin richtet: Dresden Dolls Songs? Ja. "Coin Operated Boy", den Hit aus der Fruchtikus-Webung? Nein. Stattdessen gibt es jede Menge Coverversionen, darunter "Eisbär" von Grauzone und "Ein Stuhl in der Hölle" von den Einstürzenden Neubauten - beides in perfektem Deutsch gesungen.



Und tolle Gäste: Adrian Stout von den Tiger Lillies spielt seine singende Säge. Palmers Mann, der britische Autor Neil Gaiman, singt mit ihr "The Problem With Saints". Einige Minuten sucht Palmer für die vierköpfige in Wien angemietete Bläsergruppe nach einem geeigneten Namen: "Wie wär's mit ,Wiener Blasen'?" fragt sie kokett.



Klar machen derlei Einschübe viel Spaß. Aber in der Masse sorgten sie in der Wiener Arena doch dafür, dass das Programm nie einen Spannungsbogen aufbauen konnte und zwischen packendem Hörerlebnis und ausgelassener Blödelei zerfledderte.



KURIER-Wertung: **** von *****