1000 Dinge, die man in Wien machen sollte

Im Fahrwasser dieses Erfolges hat Achim Sedelmaier gemeinsam mit zwei Kollegen "1000 Things Not To Do In Vienna" gegründet. Das lustig-mahnende Pendant zu "1000 Things To Do In Vienna" ging nur zwei Tage später online und darf sich ebenfalls über außerordentlich hohen Zuspruch freuen: Über 34.000 Follower stehen aktuell zu Buche.

Anstatt Tipps für die Freizeit gibt es auf "1000 Things Not To Do In Vienna" Hinweise in Bildform. Aktuell: Genau zu Halloween beim Faschingsprinz noch ein originelles Kostüm kaufen wollen" (siehe weitere Beispiele in der Bildergalerie). Warum auch seine Seite auf so viel Resonanz stößt? "Listen funktionieren einfach immer gut", meint Sedelmaier. "Und außerdem interessiert die Leute, was in ihrer Heimatstadt passiert".

Schon zu Beginn des Jahres hatten Sammelseiten mit Insiderwissen über Städte für Aufsehen gesorgt. Bei "When You Really Live In..." waren es animierte GIFs, die sich auf lokale Gepflogenheiten und Sehenswürdigkeiten bezogen. Ob in Berlin, Salzburg, ... oder Wien.