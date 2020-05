1. Trailer zum "Twilight"-Finale

Es geht rund, im letzten Teil der "Twilight"-Saga, der im Hinblick auf die Einspielergebnisse in zwei Teile gesplittet wurde. Den ersten Part gibt's am 24. November in den Kinos zu sehen, jetzt wurde der erste Trailer von "Breaking Dawn" veröffentlicht.



Und in dem gibt's schöne Landschaftsaufnahmen und auch gleich Bella in ihrer Hochzeitsrobe zu bewundern. Sehr schlicht, mit lockerer Hochsteckfrisur und einem Schleier sagt sie ja zu Herzblatt Edward.

Doch auch Edwards Gegenspieler, Werwolf Jacob, tanzt mit der Braut und bringt sie durch seinen Abscheid zum Weinen. Für die Frischvermählten geht's anschließend ab in die Flitterwochen - und es gibt: Sex! Auf diese Szenen sind die Fans der Vampir-Schnulze wohl schon gespannt wie Gummiringerl. Immerhin fiel es dem Vampir und seiner sterblichen Flamme nicht leicht, sich bis nach der Hochzeit damit zurückzuhalten.



Masterfrage: Was kann passieren, wenn man Sexualverkehr hat? Richtig, ein Baby. Das steht auch der schönen Bella gleich nach dem ersten Mal ins Haus. Mit der Schwangerschaft wird die romantische Liebesgeschichte ein bissl kompliziert. Denn der Vampir-Fötus passt nicht in Bellas Körper. Das Kind gefährdet ihr Leben, Bella wird immer schwächer und blässer als sie ohnehin schon ist.



Wer sehen will, wie es mit Edward und Bella weitergeht, stellt sich am besten am 24. November in einer langen Schlange an der Kinokassa an.