BeatTheVirus - Was unsere Leserinnen und Leser bewegt

Ernest Lipp, 63 Jahre, Groß-Enzersdorf, NÖ: Der Humor eurer Redakteure sorgt für so viel positive Stimmung

Liebes KURIER-Team!

Danke, dass ihr alle miteinander so einen grandiosen Job macht und uns Leser so umfangreich informiert. Der KURIER zum Frühstück wäre nicht mehr wegzudenken, noch dazu, weil und das ist ebenso wichtig, der Humor eurer Redakteure für so viel positive Stimmung sorgt. Sei es der Pammesberger, der Guido Tartarotti, Kuhn/Hufnagel oder in der heutigen Ausgabe der Peter Pisa – über das Schienbein habe ich mich den ganzen Tag über immer wieder regelrecht zerkugelt. Die Glosse ist einfach genial und das Schönste, wenn man als Weinliebhaber so genüsslich darüber lachen kann. Und es lacht die halbe Welt, denn meinen Freund in Australien hat es ebenso amüsiert.

Danke für die Freude, die ihr verbreitet. Ihr seid die beste Zeitung.

Liebe Grüße