Probonio vereinfacht Öffi-Tickets als Mitarbeiter-Benefit

Die digitale Multi-Benefit-Plattform Probonio ermöglicht ab sofort die steuer- und abgabenfreie Übernahme von Tickets für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr durch Arbeitgeber. Im Fokus steht dabei insbesondere das österreichweite Klimaticket. Probonio schafft damit eine digitale und flexible Möglichkeit, Öffi-Tickets einfach und wirtschaftlich planbar als Mitarbeiter-Benefit anzubieten.

Der neue Öffi-Ticket-Benefit erweitert das bestehende Angebot von Probonio gezielt um eine Lösung für nachhaltige Mobilität im Arbeitsalltag. Insbesondere vor dem Hintergrund steigender Mobilitätskosten und hoher Spritpreise gewinnen steuerfreie Mobilitätsbenefits für Arbeitgeber und Mitarbeiter zunehmend an Bedeutung. Unternehmen können ihren Mitarbeitern Tickets für öffentliche Verkehrsmittel unkompliziert als Zusatzleistung zur Verfügung stellen und dabei von einer vollständig digitalen sowie steuerkonformen Abwicklung profitieren.

Flexible Rückerstattung reduziert Risiko für Arbeitgeber

Ein zentraler Vorteil der Lösung: Unternehmen können Ticketkosten flexibel über die tatsächliche Gültigkeitsdauer hinweg erstatten, statt den Gesamtbetrag vorab übernehmen zu müssen. Arbeitgeber können Ticketkosten dadurch nicht nur einmalig, sondern auch über die Laufzeit verteilen. Insbesondere bei höherpreisigen Jahreskarten wie dem Klimaticket reduziert sich dadurch das finanzielle Risiko, etwa bei einem vorzeitigen Austritt von Mitarbeitern, erheblich.

„Viele Unternehmen möchten ihren Mitarbeitern nachhaltige Mobilitätsangebote ermöglichen, scheitern bisher aber an administrativen oder finanziellen Hürden“, erklärt Helmut Schleich, Managing Director von Probonio Österreich. „Mit unserem neuen Benefit schaffen wir erstmals eine Lösung, die sowohl regionale Öffi-Tickets als auch das Klimaticket flexibel, steuerkonform und wirtschaftlich sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert. Dadurch profitieren Arbeitgeber von einer planbaren und risikoarmen Abwicklung, während Mitarbeiter öffentliche Mobilität einfacher und attraktiver nutzen können.“

Digitale Verwaltung über eine zentrale Plattform

Die Verwaltung erfolgt vollständig digital über das Arbeitgeber-Portal von Probonio sowie die Mitarbeiter-App. Unternehmen können Zuschüsse zentral steuern und verwalten, während Mitarbeiter ihre verfügbaren Benefits gebündelt in einer Anwendung nutzen können.

Mit dem neuen Benefit baut Probonio seine Positionierung im Bereich moderner Mitarbeiter-Benefits gezielt weiter aus. Bereits heute umfasst das Angebot unter anderem Bikeleasing, Essenszuschüsse und Mitarbeiterrabatte. Weitere Benefits befinden sich bereits in Planung und sollen das Angebot künftig schrittweise erweitern.

Über Probonio

Probonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmende nutzen Benefits wie Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv – und die Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur Bikeleasing-Gruppe.

Mehr Information unter: https://probonio.at/

Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt mehr als 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio (Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE und Lesora.