GREEN FUTURE AWARDS 2026: Blitzblank setzt starkes Zeichen für eine nachhaltige Zukunft

24. Juni 2026. Unter dem Motto „There is no Planet B“ wurden im Park Hyatt Vienna erstmals die GREEN FUTURE AWARDS verliehen. Initiiert von Mario Reichel und Blitzblank, gemeinsam mit der oe24 media group und der look! media group umgesetzt, wurde der Abend zu einem eindrucksvollen Bekenntnis für Verantwortung, Innovation und nachhaltiges Handeln.

Die GREEN FUTURE AWARDS würdigen Menschen, Unternehmen und Initiativen, die mit Mut, Haltung und konkreten Projekten einen Beitrag zu einer saubereren, verantwortungsvolleren und zukunftsfähigen Gesellschaft leisten. Gleichzeitig schufen sie eine Plattform für Begegnung, Austausch und neue Impulse zwischen Wirtschaft, Politik, Medien und engagierten Vordenkern.

„Nachhaltigkeit ist für mich kein Trend, sondern seit mehr als 20 Jahren eine persönliche Überzeugung und unternehmerische Verantwortung“, betont Mario Reichel, Geschäftsführer von Blitzblank und Initiator der GREEN FUTURE AWARDS. „Mit diesem Award wollten wir Menschen sichtbar machen, die nicht nur über Veränderung sprechen, sondern sie tagtäglich gestalten. Die GREEN FUTURE AWARDS waren über viele Jahre mein Herzenswunsch. Umso bewegender ist es, dass diese Idee nun Wirklichkeit geworden ist.“

Besonders spürbar war der familiäre Charakter der Veranstaltung. Zahlreiche österreichische Familienunternehmen kamen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und gemeinsam ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft zu setzen. Das stilvolle Ambiente des Park Hyatt Vienna, hochkarätige Gäste und die besondere Atmosphäre machten die Premiere zu einem Abend, der weit über die Veranstaltung hinaus nachwirken wird.

Bereits am Nachmittag lud der LOOK! Afternoon for Future zu nachhaltigen Innovationen, Gesprächen und Begegnungen. Ein besonderes Highlight war die Fashion Show von Mode Wien, bei der nachhaltige Designs und reines Leinen im Mittelpunkt standen. Sie zeigte eindrucksvoll, dass Verantwortung, Qualität und Ästhetik einander nicht ausschließen, sondern einander bereichern.

Am Abend wurden zehn Persönlichkeiten und Initiativen in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Von Wasser und Energie über soziale Verantwortung und fairer Mode bis zu nachhaltigem Investment, Bauen und Wohnen.

Heather Mills setzte emotionalen Höhepunkt

Einen besonders eindrucksvollen und internationalen Akzent setzte Unternehmerin, Aktivistin und Nachhaltigkeitsbotschafterin Heather Mills. In ihrer Laudatio in der Kategorie Fair Fashion sprach sie über die Bedeutung verantwortungsvoller Mode, nachhaltiger Produktionswege und den Mut, wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden. Ihre persönlichen Worte, ihre spürbare Verbundenheit zu Österreich und ihre Wertschätzung für österreichische Unternehmen machten ihren Auftritt zu einem emotionalen Höhepunkt des Abends.

Unter den prominenten Gästen

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich Bundesminister Norbert Totschnig, Bürgermeister Christoph Kaufmann, Prof. Ing. Mag. DDr. h. c. Ulrich Kubinger, Gründer und Geschäftsführer von VTA, sowie Ewald-Marco Münzer, geschäftsführender Gesellschafter von Münzer Bioindustrie. Auch Uschi Pöttler-Fellner, Niki Fellner und Jenny Magin-Fellner setzten als Gastgeber und engagierte Partner der Initiative starke Akzente.

Den kraftvollen Abschluss setzte Ali Mahlodji, der mit dem „Future of Humanity Award“ ausgezeichnet wurde und in seiner Rede eindrucksvoll daran erinnerte, dass nachhaltige Veränderung bei jedem Einzelnen beginnt. In Unternehmen, Familien und der Gesellschaft.

Mario Reichel bedankt sich gemeinsam mit Blitzblank besonders bei Uschi Pöttler-Fellner, Niki Fellner und Jenny Magin-Fellner für ihre große Unterstützung und die partnerschaftliche Umsetzung dieser besonderen Initiative.

„Die GREEN FUTURE AWARDS sind kein einmaliges Event, sondern ein weiterer Baustein auf einem langen Weg“, so Reichel abschließend. „Wir wollen Verantwortung sichtbar machen, Menschen miteinander verbinden und zeigen, dass nachhaltiges Handeln wirtschaftliche Stärke, Innovationskraft und Menschlichkeit verbinden kann.“

Über Blitzblank

Blitzblank ist ein österreichisches Familienunternehmen mit langjähriger Tradition und steht für professionelle Reinigungsdienstleistungen, hohe Qualitätsstandards und verantwortungsvolles Wirtschaften. Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie – von ressourcenschonenden Lösungen über innovative Technologien bis zum bewussten Umgang mit Mensch und Umwelt.