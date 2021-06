Voll cool, die große Freiheit

Abenteuer trifft Entschleunigung: Eine aufregende Rätselrallye mit dem Fahrrad, Paddeln auf der Mur, eine Nacht im Museum, eine Schatzsuche durch die historische Altstadt von Bad Radkersburg und natürlich ganz viel Wasserspaß in der Parktherme Bad Radkersburg, wo vom Schnuppertauchen und Wassertriathlon bis zum Kanufahren im 50-Meter-Sportbecken viele aktive Erlebnisse auf die jungen Besucher warten. Der Kids-Coach hat sich wieder einiges einfallen lassen, um die sommerliche Auszeit für die ganze Familie noch schöner zu machen. Und die Großen können inzwischen die herrliche Parklandschaft der Parktherme direkt an der Mur genießen, ausgiebig im Thermalwasser entspannen oder eines der vielen Aktivangebote nutzen.

Die Region Bad Radkersburg im Thermen- & Vulkanland Steiermark lädt auch zu genussvollen Entdeckungen ein – ob mit dem Fahrrad, E-Bike oder zu Fuß: Auf verschiedenen Themenwegen durch die Weinberge oder den UNESCO-Biosphärenpark der Murauen, vorbei an kleinen Seen, die zum abkühlenden Sprung ins Wasser einladen, lässt sich die Landschaft erkunden. Besonders beliebt: das Buschenschank radeln. Herrliche Panoramablicke über die hügelige Landschaft gehören ebenso dazu wie die genussvolle Einkehr in eine der vielen Buschenschänken. Dort warten saisonale Leckerbissen aus der Region wie Käferbohnen, Erdbeeren, Kren – und natürlich der steirische Genussbotschafter schlechthin, das Kürbiskernöl.

Nach dem Flanieren durch die romantischen Gassen unbedingt den lokalen Sommerdrink „RAdierer“ in den Schanigärten der historischen Altstadt Bad Radkersburg probieren und dazu ein Eis für die kleinen Entdecker – das ist südliches Feeling pur. Und unter freiem Himmel den abendlichen Soul & Blues Groove Summit-Konzerten (24.-27.7.) lauschen. So geht Dolce Vita auf Steirisch!

entdecker.card und Kinder-Aktion

Noch bis Ende August sorgt das Voll Cool-Ferienprogramm für vergnügliche Stunden im und abseits des Wassers. Während dieser Zeit gibt es außerdem jede Menge Vergünstigungen wie reduzierte Kinder-Tageseintritte in die Parktherme. Zusätzlich übernachten die kleinen Gäste bei den „Sommerglückstagen“ um nur 8 Euro pro Nacht in ausgewählten Unterkünften. Mit der neuen digitalen entdecker.card steckt die ganze Vielfalt der Region in der Hosentasche: Ab der ersten Übernachtung genießen Urlauber viele Vorteile bei Sehenswürdigkeiten, Ab-Hof-Läden und weiteren Erlebnissen. www.badradkersburg.at