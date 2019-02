Skifrühling auf der Turracher Höhe: Sonnige Aussichten mit hohen Gewinnchancen

Skifahren bei besten Pistenverhältnissen bis Anfang Mai – die Höhenlage der Turracher Höhe macht es möglich. Das Skigebiet erstreckt sich von knapp 1.800 bis auf 2.205 Meter und liegt mitten in den Nockbergen an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark. Schneesicherheit, das exklusive Serviceangebot der Pistenbutler und zahlreiche coole Events machen den Skiurlaub zu etwas ganz Besonderem. Zwischen 15. März und 18. April wartet neben den schneesicheren Pisten und großzügigen Sonnenterrassen zudem die Chance, beim großen Skifrühlings-Gewinnspiel ein knallrotes MINI Cabrio zu gewinnen.

Grenzgeniales Service vom Feinsten

Der persönliche Service des Pistenbutlers ist das Markenzeichen der Turracher Höhe und hält während des Skitages hilfreiche und köstliche Aufmerksamkeiten entlang der Pisten bereit: Mit seinem Butler-Mobil ist der Pistenbutler geschwind überall zur Stelle und hat für verschnupfte, angehende Skihelden Taschentücher und Traubenzucker, verwöhnt die Eltern an seiner Service-Bar mit einem Glas Prosecco, die Jüngeren mit Süßigkeiten und Himbeerwasser und ab März ruft er dann laut „Gelati, Gelati“, wenn das Bergbauernhof-Eis vom Nockberge-Biobauer Hans-Peter Huber verteilt wird. Dolce Vita Feeling auf 1.763 Metern. Kostenlos versteht sich. Sonnencreme gibt’s obendrein dazu. Da kann man sich getrost einen der kostenlosen Liegestühle schnappen und an den sonnigsten Plätzen herrlich entspannen. Grenzgenial eben.

Early Morning Skiing

Wer während seines Aufenthaltes in einem der 20 Butlerbetriebe nächtigt, darf sich über ein exklusives Butler-Programm freuen. Ein echtes Programm-Highlight im Skifrühling ist das „Early Morning Skiing“, jeweils dienstags und donnerstags ab 7.30 Uhr. Eineinhalb Stunden hat man die frisch präparierten Pisten ganz für sich alleine und darf sich anschließend mit dem Pistenbutler bei einem gemütlichen Frühstück in der urigen AlmZeit-Hütte auf knapp 2.000 Meter stärken. So genial schwingt man eben nur auf der Turracher Höhe in und durch den Tag.

Ein Skifrühling mit besonders vielen Extras

Doch das ist noch längst nicht alles. Hier sorgen neben den schneesicheren Pisten zahlreiche Extras für den ein oder anderen zusätzlichen Glücksmoment. Los geht es mit dem großen Ski-Frühling Gewinnspiel. Wer zwischen 15. März und 18. April seine Skier anschnallt, hat die Chance, ein knallrotes MINI Cabrio von Denzel, dem Autopartner der Turracher Höhe, zu gewinnen. Die Gewinnspielkarten gibt’s bei den Liftkassen, den zahlreichen urigen Hütten und herzlichen Gastgebern. Die Ziehung des Gewinners findet am 18. April statt. Mit ein wenig Glück geht es dann im Cabrio zurück nach Hause und in den Frühling.

„That's the way, aha, aha, I like it“ heißt es im Zuge der Austrian Snow-Volleyball Championships, die heuer von 16. bis 17. März auf der Turracher Höhe bei der Almstube stattfinden. Es matchen sich dabei jeweils acht Herren- und acht Damenteams um den österreichischen Meistertitel.

www.snowvolleyball.at/en/news

Kulinarisch wird es dann ab 28. März im Zuge des Slopefood-Festivals. Bis 5. April lautet das Motto „sonnen, chillen und genießen“. Vier urige Hütten servieren auf ihren Sonnenterrassen köstliche Interpretationen. Coole Soundtracks heimischer und international tätiger DJs sorgen für den richtigen Partysound. Mehr dazu unter: www.slopefoodfestival.at

Legendär ist mittlerweile schon der traditionelle Turracher Höhe Kiltskitag powered by Rettl 1868, der am 6. April über die Bühne geht. Bis zu zehn Stationen warten bei den alpinen Winter-Highlandgames auf die hochmotivierten Teams. Ob „Zielscheibn schießn“, „Tscherfl schmeissen“, „Bierle zupfen“, oder „Maßkrug stemmen“: Geschicklichkeit, Geselligkeit und Ausdauer werden bewertet, teilnehmen kann dabei jeder, der sich in Kilt, Lederhose oder Dirndl auf Skiern bewegen kann. Infos und Anmeldung unter: www.kiltskitag.at

Auf geht’s zur Hasenjagd

Im Zuge der Oster Rally „Fang den Hasen“ wird Berghase Nocky von 13. – 18. April täglich von 9 – 12 Uhr die frühlingshaften Pisten rocken. Wer ihn findet und mit ihm ein Selfie macht, darf sich mit etwas Glück auf ein kleines Osternesterl freuen. Unter den coolsten, lustigsten und schrägsten Bildern werden nämlich Saisaonkarten, Tages-Skipässe sowie Hüttengutscheine für die kommende Wintersaison verlost. Einfach der Turracher Höhe auf Instagram oder Facebook folgen, Selfie posten und die Hashtags #osterrally und #fangdenhasen nicht vergessen. Am 18. April werden die Gewinner bekannt gegeben. Mit etwas Glück ist der kommende Winterurlaub somit gesichert.

Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, der findet unter folgendem Link weitere grenzgeniale Skifrühlingsangebote: www.turracherhoehe.at/angebote/winter

