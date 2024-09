Sauna-Herbst 2024: Heißes "Glücksrezept" für kalte Tage

Kurze Tage, lange Nächte - was tun, wenn sich der Herbst-Blues einschleicht? Ein regelmäßiger Sauna-Besuch hilft. Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Körper beim Saunieren vermehrt Endorphine ausschüttet. Wer also mehrmals pro Woche ins Schwitzen kommt, badet in einer extra Portion Glück. In der Region Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge widmen sich bis Dezember rund 30 Betriebe diesem Glücksrezept und initiieren gemeinsam den “Sauna-Herbst 2024”. “Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in unserer Region die größte Aufguss-Dichte des Alpenraums anzubieten. Dafür legen wir heuer mit dem Sauna-Herbst den Grundstein und wollen das Angebot noch weiter ausbauen”, sagt Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge.

Sauna-Herbst in den Nockbergen

Viele Betriebe werden Spezial-Aufgüsse anbieten. Saunameister Bernd Gritschacher wedelt mehrmals pro Woche in ausgewählten Bad Kleinkirchheimer Hotels mit dem Handtuch. Was seine Aufgüsse einzigartig macht, ist die geheime Mischung aus Kräutern und Harzen in Kombination mit fruchtigen Begleitern. Im Herzen des UNESCO Biosphärenparks Kärntner Nockberge, wo der größte zusammenhängende Zirbenbestand der Alpen oder der unverkennbare Speick zu Hause sind, findet er seine Aufguss-Zutaten sozusagen vor der Haustür. “Ich sammle auf meinen Wanderungen Fichten-, Tannen- oder Zirbennadeln sowie Kräuter. Diese sind die Basis für meine selbst hergestellten Saunadüfte nach dem Vorbild von Hildegard von Bingen.” In Kombination mit Bad Kleinkirchheims heilsamen Thermalwasser rückt der gesundheitsfördernde Aspekt einmal mehr in den Fokus.

Als Kurort mit zwei Thermen wird ein Sauna-Tag hier zum perfekten Wellness-Erlebnis. In der Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein, die Kärntner Therme mit der größten Wasserfläche, ist die “Granatstube” ein besonderes Highlight. Hier steht beim Entspannen die geheimnisvolle Kraft des Granatsteins, auch Stein der Liebe genannt, im Mittelpunkt. Der Granatstein ist für die Region von großer Bedeutung, denn auf der Millstätter Alm ist das größte Granatsteinvorkommen der Alpen beheimatet. “Unser engagiertes Sauna-Team mit Tina, Nicky, Samuel und Remo verwöhnt die Gäste täglich mit Naturkräuter-Aufgüssen, Klangschalen- und Meditations-Aufgüssen sowie Dampfbad-Anwendungen”, sagt Geschäftsführer Bernd Kroos. Im Thermal Römerbad genießen Gäste auf 12.000 Quadratmetern 13 Saunen und fünf Thermalbecken. Es stehen täglich Spezial-Aufgüsse am Plan. Honig, Eis, Früchte, Kakaobutter - so liest sich die geschmackvolle Zutatenliste von Saunameister Almo Osmanovic : “Unser Schokolade-Aufguss findet bei den Gästen besonderen Anklang und sorgt für ein Erlebnis mit allen Sinnen.” Beim Entspannen in der Granat- oder Zirbensauna ist der Duft der Nockberge allgegenwärtig.

Sauna-Herbst rund um den Millstätter See

Im Erlebnisbad drautal perle in Spittal an der Drau werden die Gäste mit professionellen Erlebnisaufgüssen verwöhnt. Das Sauna-Team im Badehaus Millstätter See bietet als “Spezialität” Kneipp-Aufgüsse an. “Wir machen drei verschiedene Aufgüsse. Dazwischen folgt ein Abtauchen in den See oder ein Abkühlen der Atemwege an der frischen Luft, um das Immunsystem sowie Herz- und Kreislaufsystem zu stärken”, sagt Saunameister Gerhard Risser. Gemeinsam mit Betty Lukacs und Daniel Berger setzt er auf Entspannungsaufgüsse und Wohlfühlmomente. Zudem versetzen Klangschalen und Gong-Töne Körper, Geist und Seele in Schwingung. Je nach Stimmung kann es aber auch gerne mal rockiger sein. Zum Beispiel, wenn das Badehaus-Team zum spontanen Tanzaufguss lädt. Also nichts wie rein in den Bademantel und ab ins Aufguss-Vergnügen.



Lange Nächte und Damentage



Badehaus Millstätter See



Vollmond-Sauna (zu jedem Vollmond):

nächste Termine 17.10. | 15.11. | 15.12.

bis 23:00 Uhr geöffnet | Imbisse und Getränke | Outdoor-Feuerschale

Damen-Sauna: ab Oktober jeden Donnerstag:

1 Glas gratis Prosecco | Fichten-Sauna bis 15:00 exklusiv für Damen reserviert | Peeling

in der Dampfsauna 13:00 Uhr



Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein



Lange Nacht der Sauna: 11.10. | 8.11. | 13.12.

bis 23:00 Uhr geöffnet | Snacks und Getränke | Spezial-Aufgüsse



Erlebnisbad drautal perle



Damen-Sauna: jeden Dienstag ab 17:00 Uhr

(ausgenommen Feiertage oder Ferienzeit)





Sauna-Herbst im Überblick



Alle Spezial-Termine zum Sauna-Herbst und Urlaubsangebote in Verbindung mit Thermen, Biken und Genuss-Wandern gibt es hier: seeundberg.at