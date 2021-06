Porto Bello & Lounge: Genuss am Wörthersee in neuer Dimension

Am 3. Juni 2021 eröffnete Helena Ramsbacher, Geschäftsführerin vom Hotel Schloss Seefels, nach einer herausfordernd kurzen Umbauzeit von 3 Monaten das See-Restaurant Porto Bello im Hotel Schloss Seefels als neuen Design-Hotspot am Wörthersee. Architekt DI Peter Helletzgruber legte bei dem großen, investitionsintensiven Umbau großen Wert darauf, den Charakter des Pavillons trotz Eingriffen von den Leitungen bis zum Dach zu erhalten. Eine warme Ausstrahlung zur Ausdehnung der Saison auf die kühleren Frühlings- und Herbst-Monate, die Kärnten-Farben Gelb, Rot, Weiß als Hommage an das lokal-regional Wertvolle sowie möglichst natürliche Materialien und heimische Firmen waren die Anforderungen an die Ausführung, die Atmosphäre und das Interieur. Dieser Aufgabe nahm sich Helena Ramsbacher, auch CEO und Founder der Boutiquehotels.travel, als Kunstliebhaberin höchstpersönlich an.

Gemeinsam mit der Interior Designerin Vendula Prosch holte sie den See in den Pavillon herein. Alles fließt. Alles schwebt. Alles in Motion und Emotion pur. Kois auf den Vorhängen und auf den Schützen der Mitarbeiter, Barsche auf den Fliesen und Speisekarten. Ein Fischschuppen-Mosaik und die darüber schwebenden Lampion-Lampen machen die Bar zum Herzstück. Geschliffene Spiegel holen den See vors Auge des Betrachters und machen jeden Sitzplatz an der Bar und in der Lounge zum Seeblick-Platz.

Platz nehmen die Gäste auf den Designer-Möbeln aus hochwertigem Material und höchstem Sitzkomfort: Wittmann in der Lounge, KFF an der Bar, Fast auf der Terrasse und Royal Botania auf den Logenplätzen. Wenn Helena Ramsbacher von diesen Plätzen auf der Beletage spricht, kommt sie ins Schwärmen und sagt: „Das ist der schönste Platz am See mit luftig-leichter Atmosphäre, avantgardistisch-coolem Ambiente und klassisch-kreativer Alpe-Adria-Küche mit hausgemachter Pasta, fangfrischen Wörtherseefischen und erstklassigem Valentino-Eis aus der Gelateria.“

Die sommerlich-leichten Gerichte aus der mehrfach ausgezeichneten Küche unter der Leitung von Richard Hessl werden auf Fine Bone China von Taitù serviert. Gänseblümchen wachsen auf dem Teller, Chilis stehen in den Schüsseln, Tulpen blühen in den Tassen. Kunstvolles aus der neuen Lohberger-High-Tech-Küche auf Porzellankunst aus Mailand angerichtet. Das Besteck glänzt golden wie auch die Brotschalen und der Champagner-Kühler. Die Wassergläser von Leonardo in Murano-Glas-Anmutung gehen eine Symbiose mit den Kunststein-Tischen mit eingearbeiteten Murano-Glasteilchen ein – eine der vielen Sonderanfertigungen, die dem neuen Porto Bello & Lounge den unverwechselbaren Charakter von „Kärnten modern interpretiert“ geben.

Restaurantleiter René Hofmann und sein Team sind voll motiviert, in dieser in Hofmanns Worten „extrem lässigen Location“ arbeiten zu dürfen, und heißen die Gäste täglich von 10 bis 23 Uhr willkommen (Küche von 12 bis 21.30 Uhr, Tischreservierung empfehlenswert: +43 4272 2377-645 oder die Wartezeit mit einem erfrischenden „Italicus-Sommer-Drink 2021“ aus Bergamotte-Likör, einem Schuss Grapefruit-Bitter, Prosecco und Soda an der Bar verkürzen). Für die beiden Resident Manager Barbara Soffritti und Florian Scheichenbauer ist es die erste Saison in ihrer neuen Funktion und eine große Freude, mit diesem Hotspot Helena Ramsbachers Vision einen Schritt näher zu kommen: „Das Seefels zum besten Schlosshotel und zum besten 5-Sterne-Hotel in Österreich zu machen.“