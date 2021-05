Neues Wandererlebnis am Millstätter See

Rucksack gepackt, Wanderschuhe angezogen. Am Millstätter See in Kärnten wartet ein besonderer Urlaub mit dem Etappenwanderweg “Via Paradiso”. In vier entspannten Tagen führt die 55 Kilometer lange Wanderung rund um den See, stets mit Ausblick auf das smaragdgrüne Wasser und die umliegende Bergwelt. Rund vier Stunden Wandern täglich machen die Gedanken frei und lenken den Blick hin auf das Wesentliche.

“Das Paradies ist nie woanders, aber hier ist es immer noch ein bisschen näher.”

Der Wanderweg mit vier Etappen führt vorbei an unvergesslichen Orten, barocken Villen, üppigen Bauerngärten und Burgruinen. Ein Sprung ins bis zu 27 Grad warme Wasser ist ein traumhaftes Erlebnis. Mit Hängematten nahe am Ufer zum Rasten und Innehalten oder einer Buchtenwanderung im Ruderboot werden diese Tage am See zum Geschenk für die Sinne.

Das Ziel der Wanderung ist der “Sternenbalkon” - ein magischer Logenplatz. Wenn die Sonne hinter den Berggipfeln verschwindet und sich das Abendrot im See spiegelt, ist man hier dem Paradies ganz nahe.

Eine Nacht unter den Sternen

Endgültig zauberhaft wird der Aufenthalt am Millstätter See mit einer Übernachtung in einem der “Biwak unter den Sternen”. Zeit zu zweit mit Panoramablick auf die unberührte Natur ist eben unbezahlbar: www.biwaks.millstaettersee.com

