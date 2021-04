NEU: entdecker.card für noch mehr Erlebnisse

„Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Wir stehen in den Startlöchern", so TVB-Geschäftsführer Christian Contola von der Region Bad Radkersburg. Ebenso wie die Gäste der sonnenverwöhnten Urlaubsregion: „Viele können es schon nicht mehr erwarten, um bei unseren mediterranen Temperaturen die ersten Radkilometer zu genießen, am Golfplatz abzuschlagen oder endlich wieder im Thermalwasser zu entspannen“, freut sich Contola über viele Anfragen.

Mit Abstand die besten Rad-Erlebnisse

Viele Radbegeisterte aus nah und fern waren heuer schon beim virtuellen „AnRADeln“ mit dabei. Nun geht’s auch live richtig los: Die Auswahl an Radrouten auf über 1.500 Radkilometern ist beachtlich. Für viel Abwechslung und ganz viel Abstand sorgt die hügelige Landschaft rund um das Thermenstädtchen Bad Radkersburg. Die große Weite lockt mit unvergesslichen Panoramablicken und Entdeckungen. Übrigens auch beim Wandern – etwa auf den Weinwanderwegen mit Selbstbedienungs-Stationen oder durch die unberührte Natur des UNESCO-Biosphärenparks. Gegen einen etwaigen Muskelkater hilft das wohlig warme Thermalwasser der Parktherme Bad Radkersburg, wo aber auch ein 50-Meter-Sportbecken für sportliche Kraulbewegungen bereitsteht.

Dolce Vita auf Steirisch mit „Sorglos-Urlauben“

Gut gemeint hat es die Natur mit den kulinarischen Genüssen der Urlaubsregion im Thermen- & Vulkanland Steiermark: Sogar Reis und Quinoa wachsen hier. Und jede Saison hat ihre Hauptdarsteller. Aktuell setzen die mund.art-Wirte auf Spargel und Erdbeere – dass es sich dabei um rein regionale Produkte handelt, ist an der „Echt regional“-Marke erkennbar. Wirtshäuser, Buschenschänken, Hofläden und Vinotheken laden mit ihren großzügigen Gärten und Terrassen wieder zur Einkehr ein. „Natürlich gibt’s auch hier genug Freiraum, ganz nach dem Motto: Immer eine Brettljause dazwischen“, lacht Christian Contola. Immer griffbereit sollte die neue digitale Gästekarte sein: Mit der entdecker.card gibt’s ab der ersten Übernachtung viele Vorteile bei Ausflugszielen, in der Parktherme Bad Radkersburg, beim E-Bike-Verleih und anderen Erlebnissen. Eine sichere Sache ist „Sorglos-Urlauben“ mit einer kostenlosen Stornierung bis vier Tage vor Anreise.

