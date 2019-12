Musi Ski-Woche in Bad Kleinkirchheim vom 13. bis 17. Jänner 2020

Am Montag, dem 13. Jänner 2020 startet die Musi Ski-Woche in Bad Kleinkirchheim. Nach der offiziellen Eröffnung durch Arnulf Prasch und Vertreter der Region, wird auch schon das Skigebiet Bad Kleinkirchheim erkundet. In Ihrer ständigen Begleitung: die Stars des „Wenn die Musi spielt“ Winter Open Air und Weltcup-Siegerin Claudia Strobl.

Nach dem Skivergnügen am Montag, Mittwoch und Donnerstag folgt natürlich ein Einkehrschwung. Freuen Sie sich täglich neu auf eine zünftige Hüttengaudi mit Ihren Stars der Volksmusik! Begleitet werden Sie beim Skifahren unter anderem von Stefanie Hertel, Julia Buchner, Nik P. und Markus Wolfahrt von der "Alpin KG".

Aber auch Nicht-Skifahrer kommen in den vollen Genuss der Musi Ski-Woche: die Hütten sind so gewählt, dass sie mit den Skiliften erreichbar sind und alternativ gibt es täglich geführte Winterwanderungen mit Ranger Markus vom Biosphärenpark Nockberge.

Am Dienstag wird Skipause gemacht und es findet eine idyllische Winterwanderung durch Bad Kleinkirchheim mit den Nockis statt. Im Laufe der Wanderung erfahren Sie reichlich Wissenswertes über den Ort und auch die Region.

Für die musikalische Umrahmung bei der Hüttengaudi sorgen das Rotwein Trio, das Kärntner Skilehrer Trio, "Die Granaten" und "Die jungen Thierseer".

Das Detailprogramm finden Sie unter: http://www.musi-open-air.at/musi-ski-woche-2020/