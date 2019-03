Die 1. Wellness-Cruise Europas mitten in Wien auf dem Swarovski Kristallschiff.

Am 6. April startet die 1.Wellness-Cruise Europas und das mitten in Wien. Pünktlich um 9:30 Uhr sticht das edle Swarovski Kristallschiff erstmals als Wellness Oase von der Reichsbrücke, in die Donau. Mit an Bord alles was sich die moderne Frau nur wünschen kann. Alles, außer gewöhnlich.

4 Stunden Chillen und Lachen

Relaxen und Genießen beim Wellness- und Rahmenprogramm, sich unterhalten und die neuesten Trends entdecken. Die besondere Messe für die besondere Frau, wie einst bei der La Donna.

Mädelsabend mal anders

Die Girls von Sex and the City haben es uns vorgelebt. Man muss die Feste feiern wie sie fallen und zwischendurch einfach mal eine Mädels Wellnessrunde einplanen. Auf den 2 Ebenen des Schiffes ist für Jede etwas dabei.

Das Erlebnis

Im Wellness-Oberdeck verwöhnen, verjüngen, verzaubern, inspirieren und beraten ausgewählte Aussteller nach neuesten Erkenntnissen. Das Hauptdeck lädt zur Modeschau ein, für unten drunter sowie oben drüber bis zur Show der Vienna´s First High Heels Academy oder kreieren Sie Ihr eigenes Parfum mit Yogesh, von Single Balance bis zur Potentialentfaltung werden Sie alles finden, was Frauenherzen höher schlagen lässt, den schönsten Urlaub, die coolsten Schuhe, heilenden Schmuck, erlesenes Design bis hin zum Qigong mit dem Großmeister des Shaolins persönlich.

Gänsehaut!

Sie faszinieren die Frauenwelt und ziehen sie in ihren Bann: Starke Männer, durchtrainierte Körper gepaart mit Charme und Humor. Mit diesen Hotties kann man ein prickelndes Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen. Das etwas andere 5-Minuten-Fotoshooting.

Bordgastronomie

Tante Dea versüßt das Leben mit ihren phantastischen, sündenfreien Keksen! Das Bordrestaurant stillt den kleinen und großen Hunger zu moderaten Preisen, auch verdursten müssen Sie nicht.

Gute Unterhaltung und Spaß bringen Ronny Tekals Hormone sowie Frauenpower Ingrid Diem und Su Mathurin, die neuen Shootingstars am Comedyhimmel.

Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du immer wolltest. Tu sie jetzt ( Paulo Coelho). Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Rufen Sie Ihre beste Freundin an und buchen Sie Ihre Auszeit.

Exklusiver Limousinen-Shuttle Service von und zur U- und S-Bahn Millenium, Handelskai - DDSG Reichsbrücke € 6,-

Detailinfos, Aussteller und Buchung ab € 29,-- www.wellness-cruise.at

Selbstverständlich stehen wir für Fragen oder Gewinnspiel jederzeit auch telefonisch zur Verfügung unter 0664 403 81 86.

Datum: 06.04.2019, 09:30 - 14:00 Uhr

Ort: Swarovski Kristallschiff Wien, DDSG Wien

Handelskai, 1020 Wien Wien, Österreich

Url: http://www.wellness-cruise.at