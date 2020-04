Aurelio Lech ist „Austria's Leading Boutique Hotel 2017“

Im Hotel & Chalet Aurelio*****S freut man sich dieser Tage über eine besondere Auszeichnung: Bei den renommierten World Travel Awards wurde das Aurelio zum dritten Mal von der internationalen Fachjury als „Austria's Leading Boutique Hotel“ prämiert. Der begehrte Preis ging bereits im Vorjahr an das Hotel & Chalet. Die erneute Auszeichnung bekräftigt die herausragenden Leistungen des Lecher Boutique Hotels.

Die „World Travel Awards“ verleihen seit der Gründung im Jahr 1993 ihre Preise für besondere Leistungen in der Tourismusbranche und genießen weltweit hohe Anerkennung. Im Rahmen eines exklusiven Galaabends am 30. September 2017 in St. Petersburg wurden die diesjährigen Gewinner ausgezeichnet. Besondere Ehre kommt dabei dem Hotel & Chalet Aurelio zuteil: Die konsequenten Bemühungen des fünf Sterne Superior Hotels wurden wie bereits im Jahr 2013 und 2016 mit der Auszeichnung „Austria's Leading Boutique Hotel 2017“ belohnt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Jury auch in diesem Jahr überzeugen konnten. Das Aurelio steht für höchste Servicequalität, eine exzellente Küche und spiegelt den alpinen Charme der Lecher Bergwelt wieder. Es macht uns sehr stolz, wenn dies nicht nur von unseren Gästen, sondern auch von einer internationalen Fachjury bereits zum dritten Mal gewürdigt wird“, so Axel Pfefferkorn, General Manager im Hotel & Chalet Aurelio.

Die Jury der „World Travel Awards“ setzt sich aus hochrangigen Führungskräften des Wintersports, Reiseveranstaltern, Agenturen, Pressevertretern sowie Wintersporttouristen zusammen.

Hotel & Chalet Aurelio

Das fünf Sterne Superior Hotel Aurelio bietet jeden erdenklichen Luxus und Komfort, den man sich nur wünschen kann – vereint mit dem Ambiente und der Eleganz einer Privatresidenz. Alle 18 Zimmer und Suiten sind individuell eingerichtet und verbinden in harmonischer Weise modernen, zeitgenössischen Stil und Eleganz mit dem alpinen Charme der heimischen Bergwelt. Für die Innenarchitektur des stilvollen Hotel & Chalets zeichnen sich die führenden Innenarchitekten Mlinaric, Henry & Zervudachi verantwortlich. Der exklusive und großzügige Aurelio Spa bietet Entspannung pur auf 1000m² sowie wohltuende Massagen und exklusive Behandlungen. Im von Gault Millau mit drei Hauben ausgezeichneten Gourmet Restaurant Aurelio´s wird man mit österreichischen sowie internationalen Köstlichkeiten á la `Natural Art Cuisine` verwöhnt. Der Winter startet im Aurelio am 1. Dezember 2017!

http://www.aureliolech.com/en/