Auf den Spuren der Profis – Rennrad Camps im Alpbachtal Seenland

Die weltbesten Rennradfahrer werden sich im September bei der UCI Rad-WM 2018 in der Bergwelt Tirols messen. Das Land im Gebirge wird dann zum absoluten Zentrum des Radsports erklärt. Und auch die Tourismusregion Alpbachtal Seenland ist mit dem Startort Rattenberg mittendrin im Radgeschehen. Zur Einstimmung auf das Radspektakel des Jahres hat die Startregion ein tolles Fitness-Paket für begeisterte Radfahrer zusammengestellt. An den Wochenenden 14.-17.Juni und am 19.-22.Juli werden geführte Rennradtouren mit Localguides angeboten. Die Touren führen entlang der WM-Strecken. Je nach Können werden die Teilnehmer in Leistungsgruppen eingeteilt, um die zwei Touren auf ca. 100 km und 1000 HM bzw. 145km und 1.500 HM vom WM-Startort Rattenberg nach Innsbruck in Angriff zu nehmen. Die Teilnehmer erhalten während der Ausfahrten Fahrtraining-Tipps rund um Windschatten, ausgewogenes Tritttraining, Belgischer Kreisel und vieles mehr.

Mit dem Rennrad Tirol entdecken

Aber auch abseits der Camps ist die Tourismusregion Alpbachtal Seenland ein idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Radtouren in Tirol. Für jede Kondition findet man hier die passende Runde. Über 20 Rennradtouren stehen von leicht bis fordernd auf dem Tourplan. Anfänger und Fortgeschrittene bauen ihre Kondition in attraktiver Umgebung aus. Das Tiroler Unterland besticht durch seine liebliche Landschaft. Das Inntal ist hier breiter und variantenreicher als im Tiroler Oberland und verspricht viel Abwechslung. Ob auf der Jagd nach Kilometern im flachen Inntal oder ein leichtes Höhentraining in den Seitentälern – der Standort bietet für jede Kondition die passende Runde.

Rennradcamp Alpbachtal:

Rennradcamp Alpbachtal

Juni: 14.06. - 17.06. und Juli: 19.07. - 22.07.



3 Übernachtungen im 3* Hotel mit Halbpension, 2 geführte Rennradtouren mit Localguides, Fahrtraining-Tipps, Tipps zur Rennvorbereitung, Bikekarte, Trinkflasche im WM-Design, Alpbachtal Seenland Card, Die Touren führen entlang der WM-Strecken Ca. 100 km / 1.000 HM von Rattenberg - Innsbruck sowie entlang der Tour of the Alps Strecken Ca. 145 km / 1.500 HM von Rattenberg – Innsbruck. Pauscahle: € 198,- pro Person im Einzelzimmer oder Doppelzimmer. Eigenes Rennrad & Ausrüstung mitbringen, Maximale Teilnehmerzahl 15 Personen.



Ort: Kramsach, Österreich

Url: http://www.alpbachtal.at