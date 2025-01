Altezza Travel kündigt die Reisesaison 2025 in Tansania an (FOTO)

Altezza Travel, Preisträger des World Travel Award 2024 als führender Reiseveranstalter in Tansania, gibt die Eröffnung der Reisesaison 2025 bekannt. Tansania bleibt das Top-Reiseziel in Ostafrika und vereint Trekking am Mt. Kilimanjaro, Safaris in der Wildnis und erholsame Strandurlaube zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nach Abschluss aller Vorbereitungen ist Altezza Travel bereit, neue Abenteurer willkommen zu heißen, um die Wunder dieses vielfältigen Landes zu entdecken.

Im Jahr 2024 führte Altezza Travel über 5000 Bergsteiger auf den Gipfel des Mt. Kilimanjaro und blieb damit im dritten Jahr in Folge der größte Veranstalter am Berg. Laut Daten der Kilimanjaro National Park Authority entspricht dies mehr als 15 % aller jährlichen Besteigungen des ikonischen Berges.

Für 2025 erwartet das Unternehmen mehr als 6000 Bergsteiger an den Hängen des Kilimanjaro, einem UNESCO-Weltnaturerbe. Thomas Becker, Leiter der Bergabteilung von Altezza, hob die Vorbereitungen des Unternehmens hervor: "Obwohl die Saison noch einen Monat entfernt ist, haben wir bereits alle Maßnahmen ergriffen, um unseren Kundenauch 2025 ein sicheres und komfortables Erlebnis zu bieten. Eine weitere Gruppe unserer Berg-Guides hat die international anerkannte Wilderness First Responder-Zertifizierung bestanden, und wir haben ein speziell entworfenes Modell neuer Zelte eingeführt. Diese Zelte sorgen für Wärme in höheren Lagen und bleiben an sonnigen Tagen in niedrigeren Lagern angenehm kühl, was den idealen Komfort bietet."

Altezza Travel verstärkt weiterhin seine Zusammenarbeit mit dem Kilimandscharo-Nationalpark. Dickson Muganda, Projektmanager bei Altezza, betonte das Engagement des Unternehmens für den Naturschutz: "Im Jahr 2024 haben wir den Park mit moderner Brandbekämpfungs-Ausrüstung ausgestattet und strategisch Container an jedem Eingangstor platziert. Für 2025 planen wir den Bau eines medizinischen Hochgebirgs-Checkpoints auf 4600 Metern. Verhandlungen mit der Nationalparkbehörde laufen."

Auf die Frage, was den Kilimandscharo als Reiseziel auszeichnet, gab Jack Wardale, Reisebotschafter von Altezza, eine inspirierende Perspektive: "Der Kilimandscharo ist nicht nur Entspannung, sondern ein transformatives Erlebnis. Während Strandurlaube in Ländern wie Thailand oder der Karibik oft ähnlich wirken, verbindet das Besteigen des Kilimandscharo Sie mit der Natur in ihrer reinsten Form. Einen Sonnenaufgang vom Uhuru Peak aus zu erleben, ist lebensverändernd. Es ist ein Erlebnis, das Kreativität neu entfacht und eine frische Perspektive auf das Leben bietet."

Die Anziehungskraft Tansanias geht jedoch weit über den Kilimandscharo hinaus. Kurt Vogel, ein erfahrener Safari-Enthusiast aus Berlin, der 2024 mit Altezza reiste, lobte die Tierwelt des Landes: "Ich habe Parks in ganz Afrika besucht, aber keiner kann mit der Serengeti oder dem Ngorongoro-Krater in Bezug auf die Vielfalt der Tierwelt mithalten. Sogar weniger bekannte Parks wie Mkomazi gewinnen an Beliebtheit und bieten seltene Sichtungen, wie z. B. Nashörner."

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat Altezza Travel seine Safari-Flotte um 10 neue Toyota Land Cruiser erweitert. Diese Fahrzeuge verfügen über WLAN, bequeme Sitze, Bordkühlschränke und werden von hochqualifizierten Guides mit umfassenden Kenntnissen über die Ökosysteme Tansanias gefahren. In Kombination mit Aufenthalten in luxuriösen Lodges im Herzen der Savanne sorgt Altezza dafür, dass jede Safari zu einer unvergesslichen Reise wird.

Für diejenigen, die ein exklusiveres Stranderlebnis suchen, bietet Altezza Travel Reisen zu den idyllischen Inseln Mafia und Pemba an. Bekannt für ihr lebendiges Meeresleben und ihre unberührten Strände bieten diese Inseln eine ruhige Alternative zu den belebten Küsten Sansibars. Mit Tauchmöglichkeiten auf Weltklasseniveau und weniger Besuchern sind sie der perfekte Abschluss eines jeden Tansania-Abenteuers.

Mit der bevorstehenden Saison 2025 lädt Altezza Travel Reisende ein, Tansanias unvergleichliche Kombination aus Abenteuer, Tierwelt und Ruhe zu entdecken. Ob auf dem Gipfel des Kilimandscharo, auf einer aufregenden Safari oder an abgelegenen Stränden - Tansania verspricht eine Reise, die ihresgleichen sucht.