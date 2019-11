Alpiner Thermen-Advent in Bad Kleinkirchheim vom 29. November bis 22. Dezember 2019

Weil der Alltag im Tal bleibt: Wer in der Vorweihnachtszeit der Hektik der Städte und Einkaufsstraßen entfliehen möchte, der ist in Bad Kleinkirchheim bestens aufgehoben. Ab 29. November 2019 öffnet der Alpine Thermen-Advent jeden Freitag und Samstag von 16:00 bis 20:30 Uhr und jeden Sonntag von 10:00 bis 15:00 Uhr seine Pforten und verwandelt das Gebiet rund um die Familientherme St. Kathrein in ein verzaubertes Weihnachtsdörfchen.

Jeden Freitag taucht der Musikalische Advent den winterlichen Ort Bad Kleinkirchheim in weihnachtliche Klänge. Nach einer festlichen Einstimmung beim Kirchheimer Adventkranz im Kurpark führt eine musikalische Wanderung über den Weg der Stille zu einer besinnlichen Adventstunde in die Kirche St. Kathrein. Diese findet an allen vier Freitagen im Advent um 18:00 Uhr statt, umrahmt von regionalen Musikgruppen:

Freitag, 29. November 2019:

Besinnliche Adventstunde mit dem Dorfxong Millstätter See und dem Terzett "Mundwerk"

Besinnliche Adventstunde mit dem MGV Kaning , der "2 und 2 Musi " und dem Bleiberger Viergesang

Besinnliche Adventstunde mit dem Ensemble der Trachtenkapelle Bad Kleinkirchheim und den "Die Drinigen" .

Besinnliche Adventstunde mit dem Volksliedchor Bad Kleinkirchheim und dem Vocalensemble der Trachtenkapelle Bad Kleinkirchheim

Samstags begeistert der Alpine Thermen-Advent mit traditioneller Handwerkskunst von regionalen Kunsthandwerkern und Künstlern aus dem Alpen-Adria Raum. Angefangen von Schätzen des Holzhandwerks, über kreative Schmuckstücke bis hin zu liebevoll gestalteten Dekorationselementen findet man hier Allerhand. Aber auch für die kleinen Gäste ist gesorgt. Bei der Kinder-Adventmesse um 17:30 Uhr in der Kirche St. Kathrein kann den glockenhellen Stimmen der Kinderchöre gelauscht werden.

Die Sonntage gehören ganz den Familien. Der Kulinarische Familien-Advent holt den Zauber der Weihnachtszeit nach Bad Kleinkirchheim und lässt damit auch Kinderherzen höherschlagen. An den Sonntagen entdecken die Eltern heimische Köstlichkeiten von regionalen Produzenten am Kulinarischen Familien-Advent während für die Kinder beim Ponyreiten und Lama-Führen die Zeit wie im Flug vergeht. An den Nachmittagen begeistert die Familien- & Gesundheitstherme St. Kathrein mit einem abwechslungsreichen Kinderanimations- & Familienprogramm!

Besuchen Sie den Alpinen Thermen-Advent und erleben Sie dabei einzigartige Sonnenschein-Momente in der magischen Vorweihnachtszeit.

Details finden Sie in der Adventbroschüre.

