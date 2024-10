„So viel Medienvielfalt gab es noch nie“

Der spannendste Job, den es gibt: So sieht der Geschäftsführer den Journalismus. Und er lobt das „fantastische Team“ des Medienhauses.

KURIER: Sie waren kaufmännischer Direktor im ORF, sind nun KURIER- und Mediaprint-Geschäftsführer: Welche Aufgabe ist schwieriger?

Richard Grasl: Beide Unternehmen sind in ihrem Bereich die größten Unternehmen des Landes, haben aber auch größten Reformbedarf. Wenn man, so wie ich, gerne Veränderungsprozesse mitgestaltet, sind das in beiden Unternehmen sehr spannende Aufgaben.

Sie haben sowohl im ORF als auch im KURIER als Journalist gearbeitet: Wie sehr ist dieser Job einer Wandlung unterworfen?

So sehr, wie wahrscheinlich nie zuvor. Zum einen müssen Journalisten den digitalen Job erlernen, zum anderen sind Hintergrundinformationen, Exklusivstorys und Analysen wichtiger denn je. Wir haben in den letzten Wochen ja täglich die Titelseite des KURIER von vor vielen Jahren abgedruckt. Damals zählte halt noch die klassische Nachricht, heute musst du als Journalist mehr bieten, weil im Internet alles schon zu lesen war.

Was schätzen Sie am KURIER?

Die Marke als Zeitung der Mitte, die oft auch journalistisch gegen den Mainstream bürstet, und das fantastische Team. Hier arbeiten viele, auch sehr viele junge, Top-Journalisten.

Als Geschäftsführer haben Sie laut Redakteursstatut keinen Einfluss auf Inhalte. Wie schwer fällt Ihnen das?

Ich bin natürlich täglicher Leser. Wenn mir etwas auffällt, sage ich das auch, das kommt aber selten vor. Entscheiden muss dann die Redaktion.

Welche Leser soll der KURIER aus Ihrer Sicht ansprechen?

Jene, die sich rasch, aber gleichzeitig qualitativ gut und verständlich informieren wollen oder weder ganz links noch ganz rechts stehen. Und jene, die sich keine Meinung vorgeben lassen wollen, sondern sich auf Basis von Informationen eine eigene bilden können.