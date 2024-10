Leserstimmen zum KURIER-Jubiläum: "Danke für viele schöne Jahre“

„Jeden Morgen freut man sich auf Pammesberger, Ohrwaschl und Leitartikel. Und wie!“, schreibt Hannes Gugerell. „Ich gratuliere meiner liebsten Tageszeitung, die ich klassisch in Papierform lese, ganz herzlich. Und ich bin froh, etwas stolz, den ein oder anderen Journalisten auch zu kennen. Herzliche Glückwünsche und alles Gute!“

Es war zirka „Anfang der 70er Jahre im Alter von 14 oder 15 Jahren, als ich bereits jeden Tag den KURIER las, den mein Vater immer kaufte und am Abend nach der Arbeit nach Hause mitbrachte“, erinnert sich Horst Friessnegg an seine „lange Freundschaft“ zur Zeitung. „Später habe ich mir selbst jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit ein Exemplar in der Trafik besorgt und damit die Tradition des ,KURIER-Lesens‘ weiter aufrecht erhalten. Jetzt bin ich mittlerweile in Pension und habe schon jahrelang ein Abo des KURIER.“

„Mein Vater war KURIER-Leser der ersten Stunde“, sagt auch Guido Schara. „Du warst bei uns zu Hause immer präsent. So bin ich praktisch mit Dir aufgewachsen. Ich erblickte vier Jahre nach Dir das Licht der Welt. Dem Zeitunglesen bin ich bis heute treu geblieben und der KURIER stets an meiner Seite. Die großen Chefredakteure, wie Hugo Portisch, Hubert Feichtlbauer, Gerd Bacher, Karl Löbl, Peter Rabl … wurden fast zu Familienmitgliedern, deren Meinungen geschätzt und diskutiert wurden. Sie alle haben aus Dir eine Qualitätszeitung gemacht und gleichzeitig die österreichische Identität bewahrt.“