Kurier freizeit: Die große Kraft der schönen Seiten

Zeitsprung ins Gründungsjahr 1989 : Ein Liter Benzin kostet umgerechnet 66 Cent, ein Krügerl Bier 1,80 Euro. Die häufigsten Vornamen sind Stefanie und Michael, der Sommerhit heißt "Lambada", die Voyager 2 schickt Fotos vom Neptun auf die Erde und das deutsche Fußballteam trainiert unermüdlich. Es sollte sich bezahlt machen, im Jahr darauf gewinnt die Elf die Weltmeisterschaft. Es ist jenes Jahr, in dem im KURIER hinter den Kulissen unter dem großen Genussmenschen Michael Horowitz an der freizeit gearbeitet wird, der das Blatt fortan 25 Jahre leiten sollte. Es gibt mehrere sogenannte "Nullnummern", also quasi Generalproben vor der ersten offiziellen Ausgabe.

Dem blieb man auch in Pandemiezeiten treu: Das Wort "Corona" wurde über die gesamte Zeit aus dem Blatt verbannt, es rückten Themen in den Fokus, die zur neuen Lebenssituation passten: literarische Essays, Rezepte für zu Hause, Tipps für Lieferdienste, Gedankenreisen zu Traumorten sowie Empfehlungen für Spaziergangsrouten, und die Interviews wurden per Telefon oder Videocall geführt.

Neues in Sicht

Das Magazin geht mit der Zeit und entwickelt sich weiter: Sanfter, aber konsequenter Relaunch in Optik und Inhalt, das zeigt sich in einem modernisierten Design, in neuen redaktionellen Formaten wie den "Marktgeschichten" oder dem "Herrenzimmer". Darüber hinaus wurden die digitalen Kanäle ausgebaut, sowohl auf Social Media als auch in Form eines eigenen neuen Portals: freizeit.at wurde gegründet und gilt als größte Lifestyleplattform Österreichs. Hinzu kamen Veranstaltungen, Fernsehsendungen und Guides. Das Universum der freizeit ist inzwischen also ein bunter Blumenstrauß geworden, eine kunterbunte Welt, in der Inhalte in verschiedenen Formen erzählt werden, die Community wächst stetig.

Der Einsatz und das Engagement werden gesehen: Bei nationalen wie internationalen Ehrungen gingen auch zuletzt wieder viele Awards an die freizeit, unter anderem in den Kategorien "Coverconcept" oder "Storytelling" des European Magazine Awards, auch für den Digitalbereich gab es Auszeichnungen.