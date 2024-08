Heute vor 61 Jahren

Wie es der Kalender so will, der 13. August 1957 war ebenfalls ein Dienstag. Europa kam in der Nachkriegsordnung nicht zur Ruhe. In Polen wurde die Armee gegen Arbeiter eingesetzt. In fetten Lettern titelte der KURIER: „Revolte in Lodz“. In der polnischen Industriestadt stiegen die Arbeiter auf die Barrikaden – die schlechte Wirtschaftslage war einer der Auslösegründe. Den Arbeitskampf starteten 10.000 städtische Bedienstete, damit war das öffentliche Leben in Lodz lahmgelegt.

Alpine Tragödien waren an diesem 13. August 1957 zu berichten: Im Montblanc-Gebiet wurden sechs Bergsteiger, sie gerieten in einen Schneesturm, vermisst. Ein 13 Jahre altes Mädchen stürzte 150 Meter tief ab beim Edelweißpflücken in den Sarntaler Alpen (Südtirol). Zwei Österreicher, die im Monte-Rosa-Gebiet (Walliser Alpen) verunglückten, konnten nur mehr tot geborgen werden.