Gottfried Helnwein: Eine besondere Homestory in Irland

Und plötzlich tut es sich auf: Nach einer stundenlangen Fahrt über ruckelige und von Bäumen zugewucherte Schotterwege wird der Blick frei auf ein riesiges, mit Efeu bewachsenes Schloss aus grauem Stein, das einer Filmkulisse eines Fantasy-Streifens ähnelt. Und doch ist es das Zuhause von Künstler Gottfried Helnwein , umfasst 40 Räume und 30 Kamine. Im Garten: 25 Enten, ein See und dahinterliegend ein wahrer Zauberwald mit einigen der angeblich ältesten Bäume Irlands.

Dieses Interview über das aktuelle Weltgeschehen, die Gesellschaft und die Rolle der Kunst ist außergewöhnlich, nicht nur wegen des Ortes, sondern auch wegen der Form: Wir sprechen viele Stunden – vor dem offenen Feuer bei einer Tasse Tee, in der Küche im englischen Stil des 19. Jahrhunderts, im Atelier, an dessen Wänden zahlreiche Bilder hängen – von dort aus hat Helnwein durch einen gläsernen Giebel sogar Ausblick auf die Spitzen der hohen Bäume. Und auch beim Spaziergang durch die parkähnliche Anlage, die so perfekt anmutet, dass der wilde Wald dahinter wie ein bewusster Kontrapunkt wirkt.

Handynetz funktioniert hier keines, hier kommt der Künstler zur Ruhe.