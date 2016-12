Pokemon Go, Trump, Dschungelcamp: Das haben die Österreicher 2016 am häufigsten gegoogelt

Was haben die Euro 2016, Pokemon Go, David Bowie und die Bundespräsidentenwahl gemeinsam? Sie alle wurden von den Österreichern heuer mit besonderem Interesse im Internet gesucht. Im Google Österreich Jahres-Trends-Report 2016 wurden die beliebtesten Suchanfragen in mehreren Kategorien ausgewertet – von den wichtigsten Persönlichkeiten über Events bis zu Skandalen und Aufregern.

"Keine leichte Aufgabe bei der Vielfalt der Fragen zu den unterschiedlichsten Themen", sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria. Besonders oft beschäftigte die Österreicher die Lust auf Süßes: "Warum esse ich so viel Süßes?" war nicht nur in der Adventszeit ein Thema.

Auch daran, wie man Trafikant werden kann und wie viel ein Ehering Wert ist, gab es großes Interesse. "Besonders überrascht hat uns aber die Suche nach 'Warum haben Katzen Angst vor Gurken' und die Frage 'Wie viel Gold ist in einer SIM-Karte?'", so Fasching-Kapfenberger. Gesucht wurde etwa aber auch nach Gründen für Augenringe, "Wo wohnen die meisten Hundertjährigen" sowie "Wo wohne ich?". Ein Überblick:

Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres in Österreich 1. Euro 2016 2. Pokemon Go 3. David Bowie 4. Bundespräsidentenwahl 5. Hannes Arch 6. Donald Trump 7. Brexit 8. Alexander Van der Bellen 9. Rio 2016 10. Dschungelcamp

Top 10 Suchbegriffe des Jahres in Deutschland 1. EM 2016 2. Pokemon Go 3. iPhone 7 4. Brexit 5. Olympia 6. Tamme Hanken 7. Dschungelcamp 8. Nico Rosberg 9. David Bowie 10. Donald Trump

Top 10 Suchbegriffe des Jahres weltweit 1. Pokemon Go 2. iPhone 7 3. Donald Trump 4. Prince 5. Powerball 6. David Bowie 7. Deadpool 8. Olympics 9. Slither.io 10. Suicide Squad

Die ungewöhnlichsten Suchanfragen in Österreich 1. Warum essen ich soviel Süßes? 2. Warum Osterhase? 3. Wie werde ich Trafikant? 4. Warum haben Katzen Angst vor Gurken? 5. Warum reiße ich mir die Haare aus? 6. Augenringe - warum? 7. Wie viel ist mein Ehering wert? 8. Wie viel Gold ist in einer SIM-Karte? 9. Wo wohne ich? 10. Wo wohnen die meisten Hundertjährigen?

Top 10 Suchanfragen aus Österreich "Wie viel ...?" 1. Wie viel wiegt ein Elefantenbaby? 2. Wie viel Gramm hat ein Kilo? 3. Wie viele Haare hat ein Mensch? 4. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 5. Wie viele Kalorien hat ein Kornspitz mit Butter? 6. Wie viel Ruhezeit braucht ein Hund? 7. Wie viel kosten Wachteleier? 8. Wie viel Geld schenkt man als Trauzeuge zur Hochzeit? 9. Wie viel Fleckerl für Schinkenfleckerl? 10. Registrierkassenpflicht - ab wie viel?

Top 10 Suchanfragen aus Österreich "Wo ...?" 1. Wo ist Brüssel? 2. Wo ist Volkstanz und wann? 3. Wo findet man welche Pokemons? 4. Wo ist der Blinddarm? 5. Wo ist Eisen enthalten? 6. Wo ist die nächste Tankstelle? 7. Wo ist der Großglockner? 8. Wo kann man LED Schuhe kaufen? 9. Wo ist die EZB? 10. Falschparker melden - wo?

Zusätzlich - das hat mittlerweile Tradition - hat Google auch einen kurzen Jahresrückblick im Videoformat veröffentlicht. Wie üblich nimmt das Video Bezug auf einige der größten medialen Ereignisse des vergangenen Jahres. Neben dem Brexit und dem US-Präsidentschaftswahlkampf sind es diesmal nicht zuletzt die vielen Prominenten, die 2016 gestorben sind. Dennoch haben die Macher des Clips versucht, das Ganze mit einer positiven Note enden zu lassen. Aber sehen Sie selbst:

