Chronik: Was von 366 Tagen in Erinnerung bleibt

Spielfeld wurde im April aus einem bestimmten Grund zum "Ortsnamen des Jahres" gewählt: Es stehe als "Synonym für das Dilemma Österreichs und Europas, einen Mittelweg zwischen Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen und praktischen Erfordernissen zu finden", begründetet die Arbeitsgemeinschaft für Kartografische Ortsnamenkunde ihre Wahl.

An Spielfeld wird seit 20. Jänner mit einem in Österreich erstmals geläufigen Wort und damit ein umstrittenes Projekt: "Grenzmanagement". An dem Tag wurde die institutionalisierte Registrierung von Flüchtlingen im südsteirischen Grenzort hochgefahren, der eigentlich "Straß in Steiermark" heißt. Spielfeld selbst ist nur noch Katastralgemeinde.

Leer seit 6. März

Aber dort reiht sich Container an Container unter Großraumzelten am Grenzübergang der Bundesstraße. Bis Ende Februar, Anfang März wurden sie gebraucht. Doch dann wurde die Balkanroute geschlossen: Seit 6. März kam kein hilfesuchender Mensch mehr in Spielfeld an. Das "Grenzmanagement" blieb stehen, vollkommen leer. Nur noch Journalisten besuchen es hin und wieder.

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Szenenwechsel. Anderes Bundesland, anderer Ort, gleiches System. Am 22. Juli wurde das "Grenzmanagement" am Brenner in Tirol fertig gestellt ein 370 Meter langer Zaun inklusive. Auch den kennt man schon aus Spielfeld, allerdings ist er dort zehn Mal so lang. Am Brenner soll der Zaun, der nur im Bedarfsfall eingehängt wird, "leiten und lenken", versicherte die Polizei. In der Steiermark steht er fix, wenn auch mit einer Lücke von acht Metern: Ein Grundbesitzer weigerte sich standhaft, sein Land dafür herzugeben.

Front gegen Zaun

In anderen Bundesländern sind Grenzzäune ebenfalls nicht gerne gesehen. Im Kärntner Bezirk Völkermarkt war einer geplant, doch private Grundbesitzer wie auch eine überparteiliche Initiative liefen seit August dagegen Sturm. In Thörl-Maglern wurde im Juni mit dem Aufbau eines weiteren "Grenzmanagements" begonnen, auch hier war ein Grenzzaun vorgesehen. Im Burgenland verbat sich unterdessen Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics einen Zaun auf Kirchengrund: Über zwei Immobilien, die der Diözese gehören, soll ein Grenzzaun führen hier gleich 30 Kilometer lang.

Die Flüchtlingsbewegung und Schleppertätigkeit verlagerten sich letztlich ab September auf die Route von Italien über Tirol nach Deutschland. Italienische Carabinieri und österreichische Polizisten kontrollieren seither gemeinsam Reisezüge. Seit November wird auch im Grenzraum Brenner verstärkt kontrolliert.

Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

In diesen Zeitraum fiel aber auch eine markante Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH): In einem Erkenntnis hielt er die Rückweisungen nach Kroatien gemäß des Dublin-III-Abkommens für nicht zulässig. Das hat mit der Balkanroute zu tun: Eine Zeit lang wurden Flüchtlinge quasi staatlich organisiert von Serbien über Kroatien und Slowenien bis an die österreichische Grenze durchgewunken.

Rückweisungen

Slowenien brachte das vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH), um zu klären, ob diese Menschen illegal eingereist seien oder nicht. Nur bei illegaler Einreise gilt das Dublin-III-Abkommen: Der Staat, in dem die EU betreten wird, muss das Asylverfahren durchführen. Bis zur EuGH-Entscheidung sollte nicht zurückgewiesen werden, empfahlen die Verwaltungsrichter. Doch Hilfsvereine kritisieren, dass das Innenministerium trotzdem weiter mache: Hunderte gut integrierte Flüchtlinge müssten deshalb zittern.

Apropos Abschiebungen. Das eigens dafür errichtete Anhaltezentrum in Vordernberg machte auch heuer wieder Schlagzeilen weil es kaum belegt, dafür aber sehr teuer ist. Erst Anfang Dezember rügte der Rechnungshof, dass es elf Millionen Euro pro Jahr koste. Zudem seien die 193 Plätze nur zu maximal 18 Prozent ausgelastet.