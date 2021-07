Heiß, heißer, August

Das ist an diesem Donnerstagnachmittag die Frage, die das Land zum Schwitzen bringt. Ein wahrer Krimi um den Höchstwert beginnt. Um 14 Uhr prescht Neusiedl am See im Burgenland mit angeblichen 40,6 Grad vor. Aber: Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) teilt später mit, dass dieser Wert „meteorologisch nicht realistisch ist und aus der Datenbank gestrichen wird“.

Damit bleibt Dellach im Drautal in Kärnten vorerst der heißeste Ort Österreichs. Dort zeigt das Thermometer am 3. August bereits 39,9 Grad an. Dellach hat sich damit selbst übertroffen. Am 27. Juli 1983 waren 39,7 Grad gemessen worden – der bisherige Höchstwert.

Der Hitzerekord zeichnet sich bereits am 20. Juni ab. Waidhofen an der Ybbs meldet mit 38,6 Grad einen neuen Juni-Allzeithöchstwert.